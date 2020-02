Emmerich: Aufgewachsen mit psychisch-kranken Eltern

Emmerich. Dr. Christian Kloß berichtete in Emmerich, wie er mit zwei psychisch-kranken Elternteilen aufgewachsen ist. Großes Interesse der Besucher.

Gaby Niemeck vom Kinderfördernetzwerk Pro Kids hat jetzt zu einer Doppelveranstaltung eingeladen. Mit Referent Dr. Christian Kloß: „Herr Kloß ist mit zwei psychisch-kranken Elternteilen aufgewachsen. Er erzählt sehr offen über seine Kindheit. Die Möglichkeit bekommt man nicht oft, deswegen wollte ich die Möglichkeit nutzen und möglichst viele Menschen an seiner Geschichte teilhaben lassen“, sagt Gaby Niemeck. Mit Erfolg. Die Resonanz war hervorragend.

Am Vormittag wurde ein Workshop für Fachkräfte angeboten. 80 Teilnehmer waren dabei, als Dr. Kloß vom Zusammenleben mit seiner paranoid schizophrenen Mutter berichtet, die sich später vermutlich mit Schlaftabletten das Leben genommen hat. Da war er 31. Sein Vater beging Suizid, in dem er sich vor einen Zug warf. Kloß war damals elf Jahre alt und sein jüngerer Bruder erst neun. Das sei ein sehr heftiges Schicksal, dass ein Kind erstmal verarbeiten müsse, so Niemeck. Umso erstaunlicher sei es, dass er so offen über eine Geschichte spricht.

Dr. Christian Kloß sprach sehr offen

Trotzdem hat er sein Leben gemeistert: Er hat ein gutes Abitur gemacht, war mehrmals im Ausland und hat einen Doktortitel erreicht. Keine Selbstverständlichkeit bei so einer Lebensgeschichte. „Ich habe ihm wie gebannt zugehört“, sagt eine Teilnehmerin nach dem Workshop: „Ich habe schon lange keinem Referenten mehr fast vier Stunden so gut zuhören können. Es ist Wahnsinn, wie er alles gemeistert hat.“ Kloß beantwortete alle Fragen der Teilnehmer.

Am Abend hat er aus seinem Buch „Als sei nichts“ vorgelesen. Die erste Szene, die er liest, schildert den Suizid seines Vaters. Zur Beerdigung gingen die Brüder damals nicht. Ein richtiges Abschiednehmen hat nicht stattgefunden.

Positive Rückmeldung der Kollegen

Neben Fachkräften kamen auch andere Interessierte, die teilweise selbst betroffen sind. Auch hier entstand ein Dialog mit dem Autor, der immer wieder ermutigte Fragen zu stellen. Die fast 50 Zuhörer mussten das gehörte erstmal verarbeiten.

Eigentlich hatte Niemeck keine weiteren großen Veranstaltungen aktuell geplant. „Aber als sich die Möglichkeit bot mit einem erwachsenen Kind zu sprechen und seine Erfahrungen zu hören, fand ich das interessant,“ so Niemeck, „die große Teilnehmerzahl zeigt, welchen großen Stellenwert das Thema in der Fachwelt hat und das Feedback von den Kollegen war durchweg positiv.“

In Emmerich gibt es seit dem Jahr 2018 eine AG zum Thema „Kinder psychisch-kranker Eltern“, in der es um Vernetzung und Sensibilisierung geht. Wer Interesse an der Arbeit oder Fragen hat, kann sich gerne melden: .