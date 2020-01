Emmerich: Apotheken-Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Emmerich. Einbruch in die Stern-Apotheke in Emmerich: Eine Mitarbeiterin entdeckte den männlichen Täter im Notdienst. Er flüchtete, als sie ihn ansprach.

In die Stern-Apotheke an der Speelberger Straße in Emmerich ist am Samstag, 25. Januar, ein Mann eingebrochen.

Dieser wurde gegen 0.15 Uhr durch eine Mitarbeiterin der Apotheke überrascht. Er hielt sich gerade im Lagerbereich des Geschäftes auf, als die Mitarbeiterin, die zu diesem Zeitpunkt Notdienst hatte, durch Geräusche auf den Mann aufmerksam wurde. Nachdem der Mann durch die Mitarbeiterin angesprochen wurde, flüchtete er durch die Vordertür.

Hinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822/8730 entgegen.