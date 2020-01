Emmerich. Die Aldi-Filiale an der Hafenstraße in Emmerich wird vom 15. bis zum 24. Januar geschlossen sein. Es stehen Modernisierungs-Maßnahmen an.

Emmerich: Aldi an der Hafenstraße modernisiert jetzt auch

Nachdem der neue Aldi an der Moritz-von-Nassau-Straße in Emmerich eröffnet hat, folgt nun die Modernisierung des Standortes an der Hafenstraße. Vom 15. bis zum 24. Januar bleibt die Filiale hierfür geschlossen.

„Die Kunden erwartet eine Filiale in einem neuen Design, das den Fokus vor allem auf die Frische unserer Lebensmittel legt. Dazu gehört als Highlight das Angebot ‘Meine Backwelt’ mit Snacks und duftenden Backwaren. Auf dem Weg dorthin können Kunden aus dem Bio-Sortiment auswählen, das die einzelnen Warengruppen bereichert und prominent in eigenen Bio-Regalen präsentiert wird“, schildert Berit Kunze-Hullmann, Aldi-Sprecherin.

Dieser Aldi liegt nicht im Innenstadtbereich

Damit führt Aldi ihre Modernisierungsoffensive fort. Seit September werden sukzessive Filialen im neuen Stil neu eröffnet. Nach dem in Regensburg gestarteten Vorbild soll nun auch an der Hafenstraße ein Kunden-WC vorgehalten werden. Auch ein eigenes Kühlregal mit Bio-Produkten wird vorgehalten.

Bekanntlich liegt die Aldi-Filiale nicht im definierten Innenstadtbereich. Entsprechend darf dieser Supermarkt nicht vergrößert werden, denn Einzelhandel wird im Stadtkern konzentriert. Supermärkte im Außenbereich haben Bestandsschutz und dienen durchaus der Nahversorgung, aber eine Erweiterung des Aldi Hafenstraße in unmittelbarer Nähe zum Stadtkern (nämlich ab der Fläche ehemals Wemmer & Janssen) würde nicht genehmigt werden. Entsprechend wird es spannend sein zu sehen, ob Aldi im Bestand auch so breite Gänge hinbekommt, wie der neue Aldi an der Kaserne.