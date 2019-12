Die Polizei berichtet von einer Unfallflucht in Emmerich und einem Unfall in Elten.

Emmerich/Elten. In Elten prallte ein Audi A3 gegen einen Baum. Der Fahrer verletzte sich schwer, der Beifahrer leicht. Zudem gab’s eine Unfallflucht in Emmerich.

Emmerich: 19-Jähriger verletzte sich bei einem Unfall schwer

Am Mittwoch, 18. Dezember, gegen kurz vor Mitternacht war ein 19-Jähriger aus Emmerich mit seinem Audi A3 auf der Hoynckallee in Richtung Kuckucksdahl unterwegs. Mit im Wagen saß sein 20-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Emmerich. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 19-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Audi kollidierte daraufhin frontal mit einem Baum am Straßenrand. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 19-Jährige schwer, er wurde zur stationären Weiterbehandlung in eine Klinik gebracht. Auch der 20-Jährige verletzte sich, konnte jedoch nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.

Unfallflucht an der Seufzerallee

Außerdem meldet die Polizei eine Unfallflucht am Mittwoch gegen 7.20 Uhr auf der Seufzerallee in Emmerich. Ein 48-jähriger Emmericher fuhr in seinem Opel Astra in Richtung Amtsgericht entlang, als ihm ein Pkw entgegen kam und sich die Außenspiegel berührten. Der Emmericher fuhr rechts ran, der andere Fahrzeugführer fuhr weiter.

Hinweise zum unbekannten Fahrzeug, das einen beschädigten linken Außenspiegel hat, und zum Fahrer bitte die Polizei Emmerich unter 02822/7830.