Einbrecher drangen in Rees in ein Schnellrestaurant ein

Rees. Unbekannte Täter drangen in ein Schnellrestaurant in Rees an der Empeler Straße ein. Sie stahlen Wechselgeld.

Einbrecher hatten es auf einen Schnellimbiss in Rees abgesehen. Am frühen Donnerstagmorgen zwischen 5.30 und 8.30 Uhr hebelten unbekannte Täter die Eingangstür eines Schnellrestaurants an der Empeler Straße auf. Die Täter stahlen Wechselgeld aus der Kasse und ein Trinkgeld-Sparschwein.

Die Kripo Emmerich erbittet Hinweise zu verdächtigen Personen unter 02822 7830.