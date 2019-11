Kriminalität Einbrecher drangen in Emmerich in eine Lagerhalle ein

Emmerich. Unbekannte Diebe drangen in eine Lagerhalle an der Wardstraße in Emmerich ein. Sie entwendeten verschiedene Werkzeugmaschinen.

Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 12.30 Uhr, in eine Lagerhalle auf einem Betriebsgelände an der Wardstraße ein. Sie brachen mehrere Spinde auf und entwendeten verschiedene Werkzeugmaschinen, darunter zwei Akkubohrer, eine Kreissäge und ein Schweißgerät, berichtet die Polizei.

Abtransport wahrscheinlich mit einem Fahrzeug

Zum Abtransport haben sie wahrscheinlich ein bereitgestelltes Fahrzeug genutzt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen daher bitte an die Kripo Emmerich unter 02822/7830.