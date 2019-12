Die Suche nach einem Restaurant für Rees geht weiter

Es ist ein Sahnestückchen an der Reeser Rheinpromenade, aber so richtig zubeißen möchte bislang noch niemand. Für das ehemalige Pumpwerk am Rhein lässt sich kein gastronomischer Investor finden. Nach mehreren Gesprächen und zwei konkreten Anläufen, die gescheitert sind, unternimmt der Eigentümer des Hauses, Clemens Heijmerink, jetzt gemeinsam mit der Stadt Rees einen neuen Versuch, in den nächsten Monaten einen gastronomischen Profi zu akquirieren.

Schwierige Suche

Lokales 3500 Euro Pacht mindestens Die Pacht für das Erdgeschoss des Tripple Peak House – so der Name des Objektes – ist abhängig vom Umsatz. Die Mindestpacht umfasst 3500 Euro, sagt Architekt Ludger Pooth. Ein Verkauf des Restaurantbereichs wäre auch denkbar oder eine Kombination aus Pacht mit Kaufoption. Der Preis müsste allerdings noch berechnet werden. Die Räumlichkeiten sind jetzt ausbaufertig, inklusive Lüftungsanlage. Ein Showküche wäre möglich und die Terrassenkonzession gilt bis 23 Uhr. Die Eigentümer der oberen Wohnungen – die alle belegt sind – haben in ihren Kaufverträgen das Einverständnis für die gastronomische Nutzung erklärt.

Einfach wird das nicht. Denn Projektleiter Ludger Pooth hat bereits zahlreiche Gespräche mit potenziellen Gastronomen aus der Region geführt – und niemanden gefunden. Jetzt möchte man auch überregional mit der Werbung starten. „Wir benötigen einen Profi“, sagt Pooth. Für Berufsstarter sei das nicht die richtige Adresse. Denn vor allem das Personalkonzept muss stimmen: „Im Sommer kommt man an einigen Tagen vielleicht mit vier Mitarbeitern aus, aber am Wochenende bei Hochbetrieb benötigt man auf einmal 15 Leute. Das muss sichergestellt sein“, sagte Pooth.

Sie bemühen sich um ein Restaurant in Rees: Architekt Ludger Pooth, Bürgermeister Christoph Gerwers, Eigentümer Clemens Heijmerink und Wirtschaftsförderer Heinz Streuff. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Die Stadt sieht Bedarf für eine Gastronomie. Wirtschaftsförderer Heinz Streuff wirft 650.000 Tagestouristen in die Waagschale und 100.000 Übernachtungen. Er bemängelt, dass man größere Reisegruppen zurzeit in Rees nicht mit einem Mittagstisch versorgen könne. Im vergangenen Jahr mussten deswegen Bustouren nach Xanten umgelegt werden – in Rees konnten 400 Tagestouristen nichts essen.

Unerwünscht für die Rheinpromenade ist eine Systemgastronomie. Es sollte eine gut-bürgerliche oder eine mediterrane Küche sein, sagte Pooth. Das Gebäude liege hervorragend am Rhein und durch den angrenzenden Parkplatz des Schulzentrums kommen am Wochenende gut 1000 Personen an dem Haus vorbei. „Es gibt also eine große Frequenz“, sagte Pooth.

Das Objekt ist groß. Das Erdgeschoss umfasst einen Restaurantbereich von 286 Quadratmetern (141 Sitzplätze) und einen Backstage-Bereich für Küche und Lager mit 97 Quadrametern sowie einen Sanitärbereich (28 Quadratmeter). Die Außenterrasse bietet 62 Sitzplätze und kann um eine weitere Terrasse auf dem Treidelpfad des Deiches um 95 Sitze erweitert werden. Die Genehmigungen hierfür liegen vor.

Erdgeschoss ist noch ein Rohbau

Für das ehemalige Pumpwerk in Rees wird ein gastronomischer Betreiber gesucht. Foto: Triple Peak House / Stadt Rees

Bei den bisherigen Gesprächen wurden auch einige Interessenten abgewiesen, für die dieses Objekt eine Nummer zu groß sei. Durch die Suche nach einem geeigneten Investor auf nationaler Ebene hoffe man auf Unternehmen, die das Personalproblem einfacher lösen können, so Stadtsprecher Jörn Franken. Das Erdgeschoss befindet sich noch im Rohbauzustand. Ein Betreiber könne so seine eigene Gestaltung vornehmen, so Pooth.