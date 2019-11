Rees. Nach der Premiere in 2018 gibt es am 7. Dezember die zweite Auflage des Reeser Tierweihnachtsmarktes. Hier gibt es viel rund ums Thema „Tier“.

Der zweite Reeser Tierweihnachtsmarkt öffnet seine Pforten

Es ist wieder so weit: Am zweiten Adventssamstag, 7. Dezember, findet in der Zeit von 11 bis 18 Uhr der zweite Reeser Tierweihnachtsmarkt auf dem Gelände der Firma Kersten Motorgeräte, Empeler Str. 95,

in Rees statt.

Nach der überaus positiven Resonanz im letzten Jahr war es dem Organisationsteam

rund um Thomas Schäfer ein Bedürfnis, eine Neuauflage der letztjährigen Veranstaltung zum Wohl

der Tiere in die Wege zu leiten. Sie laden zu dem besonderen Weihnachtsmarkt recht herzlich ein

und hoffen auf viele Gäste.

Große Tombola als Höhepunkt

Ein Höhepunkt wird in diesem Jahr eine große Tombola sein. Zahlreiche Reeser Unternehmen

haben die Gastgeber unterstützt, so dass sie eine große Anzahl von Preisen in Form von

Gutscheinen sowie attraktive Sachpreise anbieten können. Der gesamte Erlös des

Tierweihnachtsmarkts wird wieder für einen tierisch guten Zweck zur Verfügung gestellt.



Während des Tierweihnachtsmarktes können die Besucher etliche Programmpunkte rund um das

Thema „Tier“ erleben: So wird die Hundeschule Fraßa ein Dog-Dancing vorführen, bevor die

Rettungshundestaffel ihr Können zeigt und gerne Fragen rund um den Hund beantwortet. Zudem

bieten zahlreiche Tierfreunde an ihren Ständen Zubehör für die Lieblinge an.

Tiere vor weihnachtlicher Kulisse fotografieren

Interessenten können sich des Weiteren mit ihren Tieren in der weihnachtlichen Kulisse fotografieren lassen. Von namhaften Tierfutterherstellern wurden darüber hinaus Futterproben zur Verfügung gestellt, welche im Laufe des Tages an die Tierfreunde verteilt werden.

Für das leibliche Wohl sorgt eine reichlich ausgestattete Cafeteria mit selbstgebackenem Kuchen,

Waffeln, Glühwein und Kinderpunsch sowie zum ersten Mal mit vegetarischen und veganen

Spezialitäten.