Chor St. Georg Haldern feierte sein jährliches Cäcilienfest

Der Pfarrcäcilienchor St. Georg Haldern hat nun sein jährliches Cäcilienfest gefeiert. Erstmals geschah das im neuen Pfarrsaal. Auch die Partner und Partnerinnen der Chormitglieder waren hierzu eingeladen. Zu Beginn wurde der Wortgottesdienst in der Marienkapelle mitgestaltet. Vier Chormitglieder wurden hier von Pfarrer Michael Eiden für langjährige Mitgliedschaft geehrt.

Pfarrer Michael Eiden überbrachte den Glückwunsch des Diözesan-Cäcilienverbandes und den persönlichen Dank des Bischofs Dr. Felix Genn, verbunden mit der Bitte an alle Aktiven, den liturgischen Dienst weiter auszuüben, um dadurch Gott und den Menschen zu dienen.

Vier neue Sänger

Geehrt wurden Maria Brömling für 25, Klaudia Reßing, Edeltraud Zimmer und Ulrich Uebbing für jeweils 40 Jahre aktiven Gesang. Nach diesem offiziellen Teil ging es weiter in gemütlicher Runde. Auch vier neue Sängerinnen und Sänger fühlten sich in diesem Kreis sehr wohl, so der Pfarrcäcilienchor.

Ein kleiner Rückblick: Zum Ende der ersten Jahreshälfte fand ein gemeinsames Grillen mit den befreundeten Sängerinnen und Sängern aus Millingen am Haus Wesendonk statt.

Gemeinsam unterwegs

Im Herbst war der Chor dann für fünf Tage in Bad Wildungen und Umgebung unterwegs. „Interessante Eindrücke aus Korbach, Fulda, Fritzlar und entlang der Märchenstraße bleiben den Mitreisenden in bester Erinnerung“, heißt es seitens des Chors.

Alle, die in den Gesang mit einstimmen und an der Chorgemeinschaft teilhaben möchten, sind beim Pfarrcäcilienchor eingeladen, an den Proben teilzunehmen.

Zu den Proben eingeladen

Sie finden jeweils mittwochs um 19.30 Uhr im Pfarrsaal St. Georg an der Gerhard-Storm-Straße statt. Für Auskünfte steht der Vorsitzende Theodor Kersting gerne zur Verfügung.