Anholt: Heimatverein begibt sich auf fußläufige Zeitreise

Brigitte Tausche

Unter Winterwanderung stellt man sich eine Wanderung in einer schneebedeckten Landschaft und Temperaturen im Minusbereich vor. So etwas hatten die etwa 30 Personen, die an der angebotenen Winterwanderung des Heimatvereins Anholt teilnahmen, schon seit Jahren nicht mehr erlebt. So ging es denn bei frühlingshaften Temperaturen und Sonnenschein los unter dem Motto „Anholt“, wo die Teilnehmer einen spannenden Einblick in die alte Anholter Geschichte werfen und in vergangenen Zeiten eintauchen konnten, aber auch einen Blick hinter die Kulissen im Hier und Heute erlangten.

Immer neue Dinge entdeckt

Unter ihnen war auch Christian Hakvoort, der seit Jahren an der Wanderung teilnimmt. „Es macht Spaß und ist gemütlich,“ erklärte er, „und man entdeckt immer neue Dinge rund um Anholt.“ Vorbei ging es vom Heimathaus am historischen Rathaus Richtung Gruftkapelle, der Begräbnisstätte der Fürsten zu Salm-Salm, die sich in Privatbesitz des Fürstenhauses befindet. Die Gruppe erreichte schon bald die Alte Eiche, die sich in der Nähe des Feuerwehrgerätehauses befindet.

450 Jahre alte Eiche

Mehr als 450 Jahre alt ist die alte Eiche mit einem Stammumfang von fast sechs Meter und einer Höhe von 20 Metern als. Ein Naturdenkmal, das auf eine wechselvolle Geschichte Anholts zurückblicken kann. Am Wegesrand steckten bereits die ersten Frühlingsblüher ihre Köpfe der Sonne entgegen. Quer durch den Schievekamps Busch erreichten die Wanderer schon bald die Anholter Mühle, wo ein längerer Aufenthalt geplant war und erst einmal ein Eiskellertropfen gereicht wurde, bevor Cilly Achterhoff über die Mühle erzählte. An dieser Stellte stand bereits im 15. Jahrhundert eine Bockwindmühle, die in der Geldernschen Fehde zerstört und 1521 von Karl von Geldern wieder aufgebaut wurde. Diese Bockwindmühle brannte jedoch im Jahre 1580 ab. Die ursprüngliche Anholter Mühle wurde 1774 errichtet, aber durch einen Sturm im Jahr 1890 zerstört. 1893 begann Fürst Leopold zu Salm-Salm die Landschaft um Schloss Anholt neu zu gestalten und erschuf die Anholter Schweiz.

Mühle ist heute in Privatbesitz

Zu dieser Zeit wurde auch die Mühle wieder aufgebaut. Sie versah ihre Dienste mit dem Müller und damaligen Besitzer Bernhard Stapelbrock noch bis 1969 als Kornwindmühle. Danach verfiel sie und ging in den Besitz der Stadt über. In den Achtzigern wurde sie restauriert und bekam wieder Haube und Flügel. Heute befindet sie sich in Privatbesitz – seit etwa drei Jahren von Christine und Theo Bruins.

Zurück am Heimathaus waren sich alles sicher wieder einmal eine schöne und informative Winterwanderung gemacht zu haben und wurden dort von einem „kulinarischen“ 3-Gänge-Menü erwartet. „Das wie in jedem Jahr aus Würstchen, Brötchen und Senf besteht“, wusste Cilly Achterhoff lachend zu erzählen.