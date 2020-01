Zoo Zajac: Das kosten die teuersten Haustiere in Duisburg

Wer vermutet schon ein Luxusressort in einem Industriegebiet im Duisburger Norden? Tatsächlich sieht der Geldspeicher nicht goldglänzend, sondern wie ein karger Zweckbau aus. In der nach eigenen Angaben größten Zoofachhandlung der Welt kann man sich die Tierliebe richtig was kosten lassen. Einen Geparden soll Zoo Zajac für 30.000 Euro verkauft haben.

Gerade noch kroch hier in Neumühl der Gelbkopf-Bindenwaran über die Ladentheke von Zoo Zajac in ein neues Zuhause. Macht 3500 Euro. Plus „Nebenkosten“: Das Luxuskriechtier frisst für 50 Euro Fleisch im Monat, braucht ein eigenes Zimmer, das als Terrarium umgebaut sein muss, denn er wird bis zu drei Meter groß. In seinem Reich braucht er dann eine Fußbodenheizung, eine UV-Lampe und spezielle Beleuchtung. Norbert Zajac, der den Bindenwaran an einen Privatmann verkauft hat, rechnet: „Da kommen schon gut 250 Euro nochmal für Strom pro Monat drauf.“ Kostbare Tierliebe.

Zoo Zajac in Duisburg: Diese Tiere sind echter Luxus für Zuhause

Doch was ist eigentlich das teuerste Exemplar, das der Unternehmer in seinem Fachgeschäft führt?

„Wir bieten quasi alles an. Wenn jemand einen Privatzoo hat, kann ich ihm auch die passenden Tiere dafür verkaufen. Also ich habe zwar keinen im Laden, aber ich habe schon einmal einen Gepard verkauft. 30.000 Euro kostet so ein Tier. Das ist mit das Exklusivste“, sagt Zajac. So exklusiv wie eine Rolex Daytona.

Zoo Zajac: Ein Faultiere für 25.000 Euro

Darauf folgen direkt die Faultiere, die der 56-Jährige auch selbst besitzt. Frieda und Lennox heißen die beiden unverkäuflichen Schätzchen, die sich im Verkaufsraum über Stangen zu Seilen an der Decke bewegen. Natürlich alles im Faultiertempo. Doch wenn Norbert Zajac eine Banane anreicht, dann macht Frieda sich lang und streckt ihre Arme mit den Krallen nach dem Leckerbissen aus.

„Wenn Sie ein Faultier haben möchten, dann müssen Sie erstmal 10.000 Euro anzahlen“, erzählt Zajac. Dann lande man auf einer Warteliste, denn jährlich kommen nur zwölf Tiere aus Süd- und Mittelamerika nach ganz Europa. Da kann es dann schon etwas dauern, bis man ein Tier bekommt. Wenn aber eins für Zajac verfügbar ist, geht es schnell. Weitere 15.000 Euro müssen nochmal auf den Tisch kommen und für insgesamt 25.000 Euro hat man dann sein eigenes Faultier zum gemeinsamen Abhängen.

Kompletter Wohnungsumbau erforderlich

Zajac erzählt: „Der Lennox, den ich hier habe, den habe ich vor ein paar Jahren von einem Bekannten, der sehr krank wurde. Die Wohnung war komplett umgebaut. Über jeder Tür war ein Loch eingefräst, damit Lennox von Raum zu Raum gelangen konnte. Faultiere können nämlich nicht über den Boden laufen. Sie hangeln sich ihr ganzes Leben lang durch.“

Heißt also, zu den 25.000 Euro für die Anschaffung kommt auch noch ein kompletter Wohnungsumbau hinzu. Seile und Rohre an den Decken und Schlaf- und Ruheplätze müssen eingerichtet sein, damit das Faultier so artgerecht wie möglich leben kann.

Zoo Zajac: Diese Tiere sind nass und hungrig

Die Wasserschweine bietet Zoo Zajac in Duisburg als Paar für 10.000 Euro an. Foto: Kathrin Hänig

Ein besonderes Prunk-Pärchen sind die beiden Wasserschweine. Sie kosten zusammen 10.000 Euro und benötigen ein zwanzig Quadratmeter großes, beheiztes Wasserbecken. Das Wasser muss 15 Grad oder wärmer sein. Das Becken kostet nochmal bis zu 6000 Euro. Das ist noch nicht alles: Die Wasserschweine sind Grasfresser und fressen jeden Tag 20 Kilo Gras…

Wer nicht unbedingt seine ganze Wohnung umbauen, trotzdem aber ein ganz besonderes Tier besitzen will, kann sich auch eine Meerwasser-Koralle anschaffen. Da kommen dann auch schon mal bis zu 2000 Euro für eine Koralle zusammen. Dafür bekäme man auch einen gebrauchten Opel Zafira. Und: Sie benötigt ein Becken mit Meerwasser und Flüssignahrung für 7,99 Euro im Monat.

Rangliste: Das sind die teuersten Tiere bei Zoo Zajac

• Gepard: 30.000 Euro

• Faultier: 25.000 Euro

• Wasserschweine: 10.000 Euro für zwei Tiere

• Pfau mit besonderer Farbzüchtung: 2500 Euro

• Grünarassari-Pärchen: 3999 Euro für zwei Tiere

• Hundewelpen: Können bis zu 2000 Euro kosten

• Krokodil: 1500 Euro

• Zwergaffen: 999 Euro (fressen Obst, Gemüse und Fleisch für 300 Euro im Monat)

• Albinopython: 1000 Euro

• Blauaugenpanaque: 1000 Euro

Fische können auch teuer sein

Die Weißbüschelaffchen kosten 999 Euro bei Zajac in Duisburg. Auch Fische können gut und gerne 1000 Euro kosten. Foto: Kathrin Hänig

Ein weiteres exquisites Tier in einem Aquarium ist der Blauaugenpanaque. Ein dunkler Süßwasserfisch aus Kolumbien und Venezuela, mit hellblauen Augen. Er kostet 1000 Euro bei Zajac. Dazu kommt dann ein Aquarium mit 500 Litern Wasser, das um die 2000 Euro kostet und Futter für zehn Euro im Monat.

Wer auf die gefährlicheren Tierarten steht kann sich bei Zajac auch ein Krokodil kaufen. Den Keilkopfkeiman gibt es für 1500 Euro. Er frisst lebende kleine Fische oder auch Fischfilet oder aufgetaute Mäuse. Futterkosten liegen monatlich bei 300 Euro.

Hinzukommt das Terrarium mit Wasserstelle und eine besondere Heizung, die man aber über einen Klimakompressor laufen lassen kann. Summa summarum dann 500 Euro im Jahr.

Teure Vögel für das Heim: Aras kosten bis zu 5000 Euro

Wem die gefiederten Freunde lieber sind, der kann auch hier richtig tief in die Tasche greifen. Das Grünarassari-Pärchen mit dem auffälligen bunten Gefieder und dem großen Hornschnabel ist nur zusammen verkäuflich und kostet 3999 Euro. Hinzu kommt dann eine Voliere oder ein Zimmer und Futter mit frischem Obst und Gemüse für rund 100 Euro im Monat. Noch teurer in der Anschaffung sind die großen Aras. Sie kosten zwischen 3000 und 5000 Euro pro Tier. Und sie brauchen eine Voliere mit einer Flugbahn von bis zu zwölf Metern.

Bei Zoo Zajac in Duisburg gibt es aber auch Tiere für kleines Geld. Die Dornige Gespensterschrecke kostet nur 3,99 Euro. Etwa ein Glas Waldhonig im Supermarkt. „Das kann sich jeder leisten. Die fressen auch nur Brombeerblätter, die man beim Spaziergang sammeln kann“, sagt Zajac. So kann man auch mit kleinem Budget große Sprünge machen.