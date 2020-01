Duisburg. Zwergflusspferd Jamina wird den Zoo Duisburg verlassen. Es sei ein Umzug für den Artenschutz. Im Zoo Lodz in Polen wartet ein Zuchtpartner.

Zoo Duisburg: Zwergflusspferd Jamina verlässt den Kaiserberg

Zwergflusspferd Jamina verlässt den Zoo Duisburg. Die im Jahr 2017 geborene Hippo-Dame wird zukünftig im polnischen Lodz leben. Dort wartet bereits ein geeigneter Partner auf sie.

Zwergflusspferde sind vom Aussterben bedroht. Im ursprünglichen Verbreitungsgebiet, den Regenwäldern Westafrikas, setzen Lebensraumverlust, Jagd, der Bau von Minen sowie kriegerische Auseinandersetzungen den Tieren zu. Die Weltnaturschutzunion (IUCN) schätzt, dass es noch rund 2000 bis 2500 Tiere in den Regenwäldern Afrikas gibt – mit abnehmender Tendenz.

Hier wollen Zoos mit speziellen Zuchtprogrammen gegensteuern. „Erhaltungszuchtprogramme der Zoos dienen dem Aufbau langfristig genetisch gesunder und stabiler Bestände von Tierarten“, erklärt Zootierärztin Dr. Carolin Bunert. Wie die Erhaltungsprogramme funktionieren und den Artenschutz unterstützen, dass hat der Zoo Duisburg dieser Zeitung ausführlich erklärt.

Zoo Duisburg: Flusspferd Jamina ist Teil eines Zuchtprogramms

Auch Jamina ist ein Teil des Zuchtprogramms für Zwergflusspferde. Im Zoo von Lodz soll sie sich daher zum Arterhalt fortpflanzen. In ihrer Transportkiste ging es nun im beheizten Fahrzeug in Richtung Polen. Mit dem Auszug von Jamina beherbergt der Zoo Duisburg noch drei Zwergflusspferde. Bei Atu (zehn Jahre, männlich) und Ayoka (zwölf Jahre, weiblich) hofft der Zoo auf Nachwuchs: „Wenn Ayoka wieder in die Hitze kommt, werden wir Atu zu ihr lassen und schauen, was passiert“, sagt Revierleiter Alexander Nolte.

In der Vergangenheit verlief die Nachzucht der Zwergflusspferde in Duisburg erfolgreich. Seit 45 Jahren lebt Quirle im Zoo am Kaiserberg. Sie ist ein Wildfang aus dem ursprünglichen Verbreitungsgebiet in Westafrika. Am Kaiserberg hat Quirle 13 Jungtiere zur Welt gebracht. „Damit trug sie maßgeblich zum Aufbau einer Zoo-Population dieser Tierart bei“, sagt Schreiner.