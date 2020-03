Zoo Duisburg: Neuer Koala soll für Nachwuchs sorgen

Duisburg. Zuwachs im Koalahaus im Zoo Duisburg: Männchen Tinaroo hat eine klare Mission und wurde in einer besonderen Box transportiert,

Das Koalahaus im Duisburger Zoo hat einen neuen Bewohner: Koalamännchen Tinaroo ist am Sonntag aus dem Zoo Leipzig im Tierpark im Kaiserberg angekommen.

Der Transport des dreieinhalb Jahre alten Koalas verlief nach Angaben des Zoos problemlos. Das Männchen reiste in einer Box, in der eigens ein Ast montiert war. „So konnte das Tier in seiner natürlichen Haltung transportiert werden“, berichtete Zoosprecher Christian Schreiner. Im Gepäck hatte Tinaroo natürlich jede Menge Eukalyptus.

Duisburg: Neuer Koala hat viel Temperament

Mario Chindemi, Revierleiter im Koalahaus, beobachtete die ersten Stunden des Neuankömmlings in Duisburg: „Tinaroo ist ein temperamentvoller Koala, direkt nach seiner Ankunft hat er sich interessiert umgeschaut“, so Chindemi. Zunächst soll sich der Neuankömmling im Hintergrund der beiden Schauanlagen akklimatisieren.

Der junge Koala hat im Zoo eine klare Mission: Er soll das sechseinhalbjahre alte Weibchen Yiribana kennenlernen und mit ihr für Nachwuchs sorgen. „Tinaroo und Yiribana passen genetisch sehr gut zusammen. Daher haben wir uns auch entschlossen, ihn zu uns zu holen“, erläutert Volker Grün. Der Biologe koordiniert von Duisburg aus das Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) für Koalas.

Koalas in Duisburg: Traurige Nachrichten im Jahr 2019

Der junge Koala wurde in einer Box mit Ast transportiert. Foto: Zoo Duisburg

Insgesamt leben im Duisburger Zoo sechs Koalas (drei Weibchen und drei Männchen). Da Koalamann Irwin allerdings der Vater zweier Koalaweibchen ist, musste neues Blut her. Der Tierpark am Kaiserberg ist einer von drei Zoos in Deutschland, der die gefährdete Beuteltierart hält. Duisburg ist jedoch der einzige Züchter. Im Jahr 2019 musste der Zoo allerdings mehrere traurige Nachrichten verdauen: Mit Kaleena und Goonderrah starben zwei Weibchen. Im November fanden die Pfleger bei einer Kontrolle einen wenige Wochen alten Koala tot im Beutel der Mutter.

Der Zoo hat mit Tinaroos Ankunft eine Aktion gestartet: Für jede zehnte, im März verkaufte Familien-Jahreskarte übernimmt der Zoo je eine Patenschaft für einen Koala des Koalahospitals im australischen Port Macquarie. „Die zumeist ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter des Hospitals setzen sich unermüdlich für das Wohl der Tiere ein und leisten einen wichtigen Beitrag zum Schutz der wildlebenden Koalabestände“, erklärt Zoodirektorin Astrid Stewin.

Im Zoo gelten seit Anfang März die Sommeröffnungszeiten

Noch eine Neuigkeit vom Tierpark: Seit Anfang März gelten im Zoo Duisburg die Sommeröffnungszeiten (9 bis 19 Uhr), die Kassen haben bis 17.30 Uhr geöffnet, die Tierhäuser schließen um 18.30 Uhr.