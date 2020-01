Duisburg. Im Zoo Duisburg hat es erstmals Nachwuchs bei den Schwarzschwanz-Seidenaffen gegeben. In Deutschland gibt es die Affenart nur in zwei Tierparks.

Zoo Duisburg: Nachwuchs bei den Schwarzschwanz-Seidenaffen

Der Zoo Duisburg freut sich über Nachwuchs bei den Schwarzschwanz-Seidenaffen: Am zweiten Weihnachtstag wurde am Kaiserberg erstmals ein Jungtier dieser selten gehaltenen Affenart geboren. Besucher brauchen Geduld, um den Nachwuchs beobachten zu können.

In Deutschland pflegen derzeit nur der Zoo am Kaiserberg und der Zoo Magdeburg diese Tierart. Schon länger hatten die Pfleger den Verdacht: Weibchen Serra könnte trächtig sein. Ein zunehmend kugeliger Bauch nährte die Vermutungen. Am 26. Dezember war es dann soweit. Für gewöhnlich kommen Serra und ihr Partner Melvin zuverlässig auf Zuruf angeflitzt, egal in welchem Winkel sie sich in der großen Tropenhalle Rio Negro aufhalten. An diesem Morgen erschien aber keines der zwei Schwarzschwanz-Seidenäffchen.

Zoo Duisburg: Schwarzschwanz-Seidenaffe Serra mit Nachwuchs auf dem Rücken

Erst am Mittag ließen sie sich wieder Blicken – und hatten eine kleine, mausgroße Überraschung dabei. „Uns ist sofort aufgefallen, dass Serra sehr zurückhaltend war. Dann haben wir aus der Ferne das Jungtier auf ihrem Rücken gesehen und uns wahnsinnig gefreut“, erinnert sich Tierpflegerin Aline Steinbach. Für das Zuchtpaar am Kaiserberg ist es der erste Nachwuchs, der von den Eltern vorbildlich aufgezogen wird. „Wir konnten schon beobachten, dass das Jungtier auch von Vater Melvin getragen wird. Beim Fressen schirmt er sein Weibchen ab und hat immer ein wachsames Auge“, erzählt Steinbach.

Schwarzschwanz-Seidenaffen: Zoo-Besucher brauchen Geduld

Schwarzschwanz-Seidenaffen gehören zur Familie der Krallenaffen. Bei allen Arten dieser Tierfamilie ist die Jungtieraufzucht nicht nur Sache der Weibchen. Auch die Männchen kümmern sich regelmäßig um den Nachwuchs, verteidigen diesen vor Feinden und tragen Jungtiere auf dem Rücken umher. Nur zum Trinken werden die Jüngsten dann zurück zur Mutter gebracht. Ursprünglich kommen Schwarzschwanz-Seidenaffen in den Regenwäldern West-Brasiliens, Ost-Boliviens und Nord-Paraguays vor.

Besucher müssen aufgrund der üppigen Bepflanzung sowie der Große der Anlage im Zoo Duisburg Geduld mitbringen, um den aktuellen Nachwuchs zu entdecken. Einen guten Überblick haben kleine und große Zoofreunde von der Besucherhütte. Von dieser lässt sich ein Großteil der Tropenhalle überblicken.

