Wie sich Drillinge als extreme Frühchen ins Leben kämpften

Duisburg Mehrlinge gesucht

Für unsere Serie über Mehrlinge in Duisburg sind wir weiter auf der Suche nach Zwillingen, aber auch Drillingen und gerne auch mehr.

Wer mit uns deshalb Kontakt aufnehmen will, kann dies gern auf Facebook oder per E-Mail an redaktion.duisburg@waz.de tun. Bitte Telefonnummer nicht vergessen. Telefonisch sind wir montags bis freitags ab 10 Uhr unter 0203/99 26-31 51 zu erreichen. Wir sind gespannt auf die Geschichten.