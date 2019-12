Musical Kids Rheinhausen begeistern in der Friedenskirche

Duisburg-Rheinhausen. Blaue Stunde mit den Musical Kids: Der „Chor der Herzen“ sang für rund 200 Zuschauer in der stimmungsvoll beleuchteten Friedenskirche Oestrum.

Chorsingen in jungen Jahren ist eigentlich uncool, überall hört man von sterbenden Chören – wie soll man als junger Chorsänger dann Teil einer Jugendbewegung sein? Die Musical Kids wissen, dass es funktionieren kann: Etwa 60 Kinder und Jugendliche zeigten bei dem adventlichen Erlebniskonzert „Follow the Star“ in der Oestrumer Friedenskirche, dass da einiges an „Jugend“ und „Bewegung“ möglich ist. Rund 200 Zuschauer folgten diesen aufgehenden jungen „Stars“, so dass kein freier Platz mehr in dem in blaues Neonlicht getauchten Gotteshaus zu finden war.