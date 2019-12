Kinder können einen neuen Teich in Rheinhausen entdecken

Besichtigungstermine mit Verantwortlichen aus Politik und Wirtschaft bieten Vereinen und Verbänden beste Möglichkeiten, ihre ehrenamtliche Arbeit vorzustellen. Manchmal werden bei solchen Terminen Ideen für neue Projekte angestoßen. Das passierte dem Verein „Freundes- und Förderkreis Damwildgehege Rheinhausen“ vor nunmehr fünf Jahren – und das Resultat war jetzt zu bestaunen: ein wunderschöner Teich auf dem Gelände des Geheges. Er ist Bestandteil des neuen Angebotes „Lebensraum Wasser“. Unter diesem Motto sollen fortan Schüler und Kindergartenkinder auf Entdeckungsreise gehen und erforschen, warum Wasser für Fauna, Flora und Menschen so wichtig ist.

Alfred Gerlach, Vorsitzender des Freundes- und Fördervereins, freute sich, unter den prominenten Gästen zwei Persönlichkeiten begrüßen zu können, die maßgeblich die Erneuerung der Teichanlage auf den Weg gebracht haben: Oberbürgermeister Sören Link und Marcel Groß, Geschäftsführer der „Sparkasse Duisburg Stiftung“. Beide gehörten nämlich 2014 zu der Besuchergruppe und entdeckten bei einem Rundgang den Teich, der damals allerdings ein erbärmliches Bild abgab.

Erste Entwürfe vom Umweltamt

Die Beteiligten machten sich Gedanken, wen ein neu angelegter Teich interessieren könnte. Schnell kam man auf Schulkinder. Und dann wurden die Weichen gestellt: Das Umweltamt entwickelte erste Entwürfe der Teichgestaltung, die Wirtschaftsbetriebe meldeten sich beim Freundes- und Förderkreis und boten ihre Hilfe mit den Worten an: „Wir sollen etwas für den Teich machen.“ 2017 begannen die Arbeiten, Schlamm wurde aus dem Teich geholt, neues Wasser eingefüllt.

Mitarbeiter des Jobcenters Duisburg und der Gesellschaft für berufliche Aus- und Weiterbildung (GBA) arbeiteten mit. Insgesamt 7000 Euro stellte die Sparkassen-Stiftung zur Verfügung. Und so konnten kleine Dosen zur Beobachtung von Wasserflöhen, Lupenbrillen mit verschiedenen Vergrößerungsgläsern und sechs Mikroskope angeschafft werden.

Kleine Exkursionen zum Damwildgehege

Alfred Gerlach hofft, dass Schulen und Kindergärten Interesse an dem Projekt „Lebensraum Wasser“ finden, kleine Exkursionen zum Damwildgehege starten, hier den Unterricht gestalten. „Die Emschergenossenschaft hat reichlich Material, mit dem man Kinder für den Lebensraum Wasser begeistern kann. Es gibt jede Menge Folien zu unterschiedlichen Themen, wie zum Beispiel zum sorgfältigen Umgang mit Wasser“, erläuterte Gerlach.

Für Oberbürgermeister Link, Schirmherr des Damwildgeheges, ist die Anlage ein Schmuckstück, „man sieht hier sehr gute Arbeit, geleistet mit überschaubaren Mittel.“ Es sei überlegt worden, was man hier noch machen könne. Wasser sei ein ganz anderes, zweites Standbein. Sören Link freute sich, dass der Teich, der vorher schrecklich ausgesehen habe, jetzt so schön geworden ist.

Waldlehrpfad in Planung

Für die Maßnahme musste nicht groß geworben werden. Der Oberbürgermeister: „Die Bereitschaft von Umweltamt, Sparkassen-Stiftung und Wirtschaftsbetrieben war da.“ Als positiv bezeichnete er die Kooperation mit der Emschergenossenschaft, die sich pädagogisch mit tollen Angeboten einbringe.

Zwei Projekte will der Freundes- und Förderkreis in nächster Zeit in Angriff nehmen. So wird der Schulungsraum renoviert und teilweise neu möbliert werden. In ein bis zwei Jahren soll im Volkspark ein Waldlehrpfad entstehen.

>>> Das Damwildgehege Rheinhausen