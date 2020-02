Duisburg-Rheinhausen. Von wegen, in den Karnevalshochburgen lässt es sich am besten feiern. Bei der Sitzung von KAB und KAV ging es doppelt so hoch her.

Ab in die Karnevalshochburg Köln oder gar nach Rio? Nicht doch. Guten Karneval gibt’s „ganz jeck umme Eck“. Unter eben diesem Motto luden die Katholische Arbeiterbewegung (KAB) und der Katholische Arbeiter Verein (KAV) aus Friemersheim am Wochenende zur großen Karnevalssitzung ein. Als sich die Türen zur Narrenzeit um 19.11 Uhr öffneten, strömten zahlreiche kostümierte Jecken in den Saal des Pfarrzentrums Sankt Joseph an der Kronprinzenstraße.

Ein Ausschuss kümmerte sich um Sommerfeste, Nikolausfeiern und Ausflüge

„Diesmal haben wir 160 Karten verkauft“, erklärte Wolfgang Wollenhaupt. Seit 1990 ist Wollenhaupt Präsident des Festausschusses und singt seit 1992 bei den bis heute aktiven Friemersheimer Musikanten mit. KAB und KAV pflegen ihre Traditionen, wie ein Blick in die Geschichte zeigt: 1910 trafen sich nach Gründung der Pfarrei St. Joseph Arbeiter des Kruppschen Hüttenwerks, um ihre konfessionellen Interessen zu vertreten.

Sabine Schüller und Anne Schüller als Oma und Opa. Der Auftritt der beiden war eines der Highlights bei der Karnevalssitzung von KAB und KAV. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Der Katholische Arbeiter Verein engagierte sich für die religiös-politische Bildung der Schwerindustriearbeiter. Nach der Gleichschaltung der Verbände im Krieg ging der KAV nahtlos in die KAB über. Man gründete eine Spielschar und veranstaltete Feiern. 1952 bildete sich der KAB- und KAV-Vergnügungsausschuss, der unter anderem Sommerfeste, Nikolausfeiern und Ausflüge organisierte. Im Februar 1956 folgte die Gründung des Festausschusses. Fortan wurde im Saal Hetzar Karneval gefeiert.

Kamelle gab es beim Einzug des Elferrates in den Saal

Die Feier kam so gut an, dass man ab 1958 in den damals größten Saal Rheinhausens im Haus Grafen an der Krefelder Straße umzog. 2002 verließ der KAV den KAB-Bundesverband, um den lokalen Verein wiederauferstehen zu lassen und in der Gemeinde präsent zu sein.

Mit welcher Freude die Friemersheimer närrisch sind, zeigte sich am Wochenende. Sitzungspräsident Erich Kaiser, der seit 25 Jahren moderierend durch die jecken Zusammenkünfte führt, begrüßte die Narren. Der Narrenrat zog in den Saal ein und warf Kamelle. Das Publikum sang von Wollenhaupt an der Gitarre begleitet das 1960 entstandene, vereinseigene Rheinhausen-Lied, in dem es heißt: „Lass man sausen, wir lieben Rheinhausen.“Mehr Nachrichten aus dem Duisburger Westen

Überhaupt ging es fröhlich zu, denn die Mitglieder gestalteten das Programm des Abends selbst. Hanni Stolz schlüpfte in die Rolle eines Korns und dichtete dazu „Egal, wie man mich nennt, ich hab’ nie mehr als 32 Prozent“. Sabine und Anne Schüller mimten die liebestollen Omas samt Opas, Christine Oesterwind und Johannes Leroi erzählten vom Phänomen Smartphone - und Wolfgang Wollenhaupt brachte das Publikum als „dröger Pitt“ zum Lachen.

Besucherin Ulrike Reiß-Fiedler, die als Neandertalerin kostümiert war und mit ihren vier Freundinnen „spontan gucken und feiern“ wollte, war begeistert. Alle schunkelten und sangen zum Finale die passende Friemersheim-Hymne: „Zwischen Kruppsee und Logport am Vater Rhein, liegt unsere Heimat, unser Friemersheim.“