Elementare Kenntnisse beim Boule in Homberg

Homberg. Der Homberger Turnverein bietet einen Einsteigerkurs für die Freunde des französischen Trendsports an. Los geht es am 26. August.

Boule erfreut sich derzeit einer wachsenden Beliebtheit. In Parks und auf unasphaltierten Parkplätze sieht man immer mehr Menschen, die versuchen, mit den Metallkugeln dem Schweinchen, der kleinen Zielkugel, am nächsten zu kommen. Dabei bewegen sich die Spieler im Freien und können Abstand untereinander wahren. Der Homberger Turnverein von 1878 verfügt sogar über eine Boulodrome, also angelegte Bouleplätze.

Störe meine Kreise nicht. So lautete ein Motto bereits im Altertum. Hier geht es aber darum, eine ruhige Kugel zu schieben. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Nicht nur das. Es gibt keine Bouleschulen in Deutschland, die die Grundlagen dieses anerkannten Gesundheitssports vermitteln, deshalb hat die Boule-Abteilung des HTV einen Kurs für Einsteiger entwickelt. Dieser Kurs ist völlig unabhängig von einer Vereinsmitgliedschaft und für alle Interessierten offen. Ab Mittwoch, 26. August, 18 Uhr, wird er auf dem Boulodrome am Friesenplatz 1 an fünf Abende à 90 Minuten angeboten. In einer ausgewogenen Mischung aus Theorie, Spieltechnik und -taktik, Übungen und praktischer Erprobung im Spiel lernen die Kursteilnehmer alle zentralen Dinge. Die Teilnahmegebühr beträgt 50 Euro. Mit Abstand, so heißt es mit einem Augenzwinkern, sei Boule das schönste Spiel.

Hier gibt es mehr Artikel aus dem Duisburger WestenAnmelden können sich Interessierte ab sofort bei Kursleiter Karl-Heinz Stumpf per Mail: boulecoach@firstbest.eu oder unter 0160 97232107.