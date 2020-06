Die Polizei ermittelt in Hochheide (Symbolbild).

Unfall Duisburg: Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht in Hochheide

Duisburg-Homberg. Ein Autofahrer fuhr eine Radfahrerin an und entfernte sich, ohne sich um die Frau zu kümmern. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In einem Fall von Fahrerflucht ermittelt die Polizei. Am Samstag, 26. Juni, 15.20 Uhr, fuhr eine 61-jährige Duisburgerin mit ihrem Fahrrad über einen großen Supermarktparkplatz auf der Rheinpreußenstraße (Höhe Moerser Straße). In Höhe der Ausfahrt stieß sie mit einem ihr entgegenkommenden, dunkelblauen Auto zusammen.

Die Radfahrerin stürzte und zog sich dabei eine Schürfwunde zu. Der Autofahrer fuhr einfach davon, ohne sich um die Frau zu kümmern. Nach ihm sowie weiteren Zeugen sucht die Polizei. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 0203 2800 zu melden.