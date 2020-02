Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das sagt die Stadt

Zur Beleuchtung im Tunnel lägen keine Störungsmeldungen vor, so eine Stadtsprecherin. Aber: „Wir werden in dieser Woche kurzfristig abends die Passage begutachten und schauen, was wir hier tun können.“

Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept attestiert dem „Nebenzentrum“ Alt-Homberg mit der Fußgängerzone eine gute Aufenthaltsqualität. Aber es bestehe Modernisierungsbedarf; der öffentliche Raum soll gemeinschaftlich aufgewertet werden. Was den Einzelhandel der Fußgängerzone betrifft, soll geprüft werden, ob benachbarte Flächen zusammengelegt werden können, „um moderne Verkaufsflächen zu schaffen“.

Die Augustastraße werde täglich gereinigt, der Tunnel zweimal pro Woche (dienstags, samstags) - er werde jedoch täglich kontrolliert. Bei Fäkalienverschmutzung erfolge eine Nassreinigung mit dem Gum-Laser.