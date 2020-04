Duisburg: Bombe gefunden – A59 muss gesperrt werden

Duisburg. Bei Bauarbeiten ist im Duisburger Dellviertel eine Bombe gefunden worden. Für die Evakuierung am Abend wird die A 59 gesperrt.

Bei Bauarbeiten haben Arbeiter am Donnerstagnachmittag im Duisburger Dellviertel ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Die Bombe muss noch heute entschärft werden. Der Fundort liegt ganz in der Nähe der A 59.

Das Bethesda-Krankenhaus muss nicht evakuiert werden. Foto: Stadt Duisburg

Bombenfund in Duisburg: Das Wichtigste in Kürze

Die Fünf-Zentner Bombe wurde an der Straße Eichenhof, einer Querstraße der Düsseldorfer Straße, gefunden

Der Blindgänger muss noch am Donnerstagabend entschärft werden

Wie eine Evakuierung mit dem Kontaktverbot vereinbar ist, ist noch unklar

Blindgänger im Dellviertel: So läuft die Entschärfung:

19 Uhr: THW, Polizei und Feuerwehr sind im Dellviertel am Fundort versammelt.

18.48 Uhr: Das Bethesda-Krankenhaus muss nicht evakuiert werden.

18.40: Die A 59 muss während der Entschärfung zwischen Duisburg-Wanheimerort und Duisburg-Zentrum gesperrt werden. Wann das genau ist, ist noch unklar.

18.35 Uhr: Wegen der Größe der Bombe ist eine Evakuierungszone von 250 Metern um die Fundstelle erforderlich. Die Sicherheitszone wird mit 500 Meter um die Fundstelle festgelegt. In der Evakuierungszone leben 1431 Menschen, in der Sicherheitszone sind 2180 Menschen betroffen.

18.28 Uhr: In der Nähe des Fundorts befinden sich unter anderem das Polizeipräsidium, das Bethesda-Krankenhaus und das Awo-Seniorenzentrum an der Karl-Jarres-Straße. In welchem Radius die Gebäude evakuiert werden müssen, ist noch unklar.

18.13 Uhr: Dieser Text aus Essen erklärt, warum Blindgänger nach dem Fund unverzüglich entschärft werden müssen:

18 Uhr: Die Stadt hat die Angabe zur Größe der Bombe korrigiert: es handelt sich um eine Fünf-Zentner-Bombe. Das Gewicht der Bombe spielt zum Beispiel beim Radius der Sicherheitszonen eine Rolle.