Weihnachtspartys in Duisburg: die große Übersicht

Rund um die Weihnachtsfeiertage kann einem zu Hause schnell die Decke auf den Kopf fallen. Abwechslung und eine Möglichkeit, alte und neue Bekannte zu treffen, bieten die Weihnachtspartys, die rund um die Feiertage in den Duisburger Clubs, Bars und Restaurants stattfinden. Vom 23. bis zum 25. Dezember steigen dort verschiedene Events. Wo und wann in Duisburg gefeiert wird, lesen Sie in der großen Übersicht.

23. Dezember: trinken mit dem Weihnachtsmann im Old Daddy

Wer schon am einen Tag vor Heiligabend Lust auf Party hat, ist im Old Daddy in der Steinschen Gasse 48 richtig. Dort wird auf zwei Floors gefeiert und getanzt. Der Vorverkauf läuft bereits: Tickets gibt es für acht Euro im Old Daddy, im Fivestar Fitnessstudio in der Königsgalerie, in Lena’s Haarwerk sowie im Hotspot Moers. Für 9,70 Euro sind die Karten auch im Internet verfügbar. Außerdem gibt es ab 22 Uhr für 10 Euro Karten an der Abendkasse.

Homecoming-Party im Steinbruch

Kurz vor der Bescherung veranstaltet der Steinbruch an der Lotharstraße 318-320 eine Homecoming-Party. Für die Musik sorgt DJ Kevin Lietzglöckchen. Er liefert Rock und Pop aus den 60ern, 70ern, 80ern, 90ern und alles, was sonst noch zu Weihnachten passt. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf acht Euro an der Theke des Steinbruches. An der Abendkasse gibt es die Tickets für zehn Euro. Beginn ist um 21 Uhr.

Anne Tränke serviert Oldies, Schnitzel, Pommes und Salat

In der Eventkneipe „Anne Tränke“ (vor dem Tore 76) werden am 23. Dezember ab 18 Uhr alle Schnitzelgerichte für zehn Euro angeboten. Dazu gibt es musikalische Evergreens. Der Eintritt ist frei.

24. Dezember: Heiligabend im Pulp

Im Event-Schloss Pulp (Wanheimer Straße 231a) steigt auch dieses Jahr wieder eine Party an Heiligabend. Ab 22 Uhr läuft dort Pop-Musik aus den Charts, Klassiker und Party-Hits sowie Rock und Alternative. Der Einlass ist nur mit amtlichem Lichtbildausweis möglich. Minderjährige dürfen nur in Begleitung mit ihrem gesetzlichen Erziehungsberechtigten teilnehmen. Der Mindestverzehr beträgt zehn Euro.

Holy Night Train im „Gleis Drei“ und im „Vinorado“

Das Restaurant „Gleis drei“ (Angermunder Straße 2) und die Weinbar „Vinorado“ (Angermunder Straße 6) laden am 24. Dezember zur Weihnachtsparty im Duisburger Süden ein. Für fünf Euro an der Abendkasse gibt es Musik aus den Charts, Dancehall, Reggaeton, RnB, Old School, Classics, House sowie das Beste aus den 90ern und den 2000ern. Beginn ist um 22 Uhr. Einen Vorverkauf gibt es nicht.

Parties am 25. Dezember: Weihnachtsspecial im Oberbayern

Am Mittwoch, 25. Dezember, steigt das diesjährige Weihnachtsspecial im Oberbayern in der Koloniestraße 97. Für einmalig 15 Euro können dort Getränke im Wert von 20 Euro verzehrt werden. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, für vier Euro Mindestverzehr mitzufeiern. Beginn ist um 21.30 Uhr.

Im Grammatikoff findet am 25. Dezember die Weihnachtsparty „Burn The City XMAS Supreme Club“ statt. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services (Symbolbild)

Erster Weihnachtsfeiertag: Burn the City im Grammatikoff

Der „Burn The City XMAS Supreme Club“ lädt am 25. Dezember zur Weihnachtsparty ins Grammatikoff am Dellplatz 16A ein. Ab 23 Uhr läuft dort Rock ‘n’ Roll, Elektro, Hip Hop und mehr. Dom&Levin Kiez sind für die Musik zuständig. Gäste erwartet außerdem ein alkoholischer Welcome-Drink. Der Eintritt kostet acht Euro.

Back to the 80’s im Old Daddy

Eine musikalische Zeitreise erwartet die Gäste des Old Daddy am 25. Dezember. Ab 22 Uhr kosten dort alle Longdrinks zwei Euro. Beginn ist um 22 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro.

Xmas Party im Bolero im Innenhafen

Das Bolero im Innenhafen (Philosophenweg 31-33) veranstaltet auch in diesem Jahr wieder eine Weihnachtsparty am 25. Dezember. Ab 22 Uhr legt dort DJ-“Akki“ auf. Karten gibt es für 13 Euro im Vorverkauf im Bolero sowie bei La Barca in Neudorf. Für Kurzentschlossene steht eine Abendkasse zur Verfügung. Dort kosten die Karten ebenfalls 13 Euro. Beginn ist um 22 Uhr.