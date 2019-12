Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtsgottesdienste per Mausklick finden

Wer wissen möchte, wann und wo Gottesdienste an Heiligabend in den zum Bistum Essen gehörenden Duisburger Pfarreien gefeiert werden, kann auf der Internetseite eine Onlinesuche starten: Auf einer interaktiven Karten sind alle Orte und Uhrzeiten der Heiligen Messen, Krippenspiele, Wortgottesdienste und Christmetten verzeichnet. Abrufbar unter weihnachten.bistum-essen.de

Eine Online-Gottesdienstsuche bieten auch die Evangelischen Kirchen im Rheinland. Damit alle Interessierte einen evangelischen Gottesdienst in Duisburg finden, haben Kirchengemeinden diese in eine zentrale Datenbank eingetragen: In Duisburg sind alleine an Heiligabend 100 unterschiedliche Gottesdienste erfasst – von der musikalischen Christvesper bis zum Familiengottesdienst. Zu finden im Internet unter www.ekir.de/weihnachten