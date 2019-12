Ein 26 Jahre alter Mann hat am Montagmorgen (3. Dezember, 10:10 Uhr) an der Kreuzung Alleestraße in Duisburg die Vorfahrt nicht beachtet.

Duisburg. Bei einem Verkehrsunfall in Duisburg hat ein BMW ein Verkehrsschild umgefahren und das daran festgebundene Fahrrad. Einsatz für Rettungskräfte.

Vorfahrt missachtet: Auto fährt Fahrrad und Schild platt

Ein BMW-Fahrer hat in Duisburg-Hamborn die Vorfahrt missachtet. Er krachte an der Kreuzung Alleestraße in einen Seat, kam dann von der Fahrbahn ab und landete über den Gehweg an einem Verkehrsschild. Hier begrub er ein angeschlossenes Fahrrad unter sich.

Nach Angaben der Polizei habe die Beifahrerin des Unfallfahrers durch Rettungskräfte untersucht werden können, verweigerte aber eine Behandlung im Krankenhaus. Die drei und fünf Jahre alten Kinder wurden nicht verletzt.