Vom Gangster zum gefragten Autor

Mit dem Konsum und Handeln von Crystal Meth begann Maximilian Pollux frühe „Karriere“ als Gangster, damals war er 13 Jahre alt und träumte vom schnellen Geld.

Inzwischen ist Pollux ein gefragter Autor. Die Kehrseiten des Verbrechens schildert er in dem Buch „Zappenduster: Wahres aus der Unterwelt“. Auch in „Kieleck“ hat Pollux seine Knasterfahrungen aufgearbeitet. Aktuell schreibt er an einem Kinderbuch.

Im mitgegründeten Verein SichtWaisen arbeitet Pollux in der Präventionsarbeit, besucht zum Thema Kriminalität Schulen und Jugendhäuser. Auch gegen Mobbing setzt sich der Ex-Häftling ein. Infos: www.sichtwaisen-ev.de/