Duisburg-Süd. 1000 Quadratmeter Grundstück, 500 Quadratmeter Wohnfläche, eigenes Schwimmbad: Luxus-Häuser gibt es auch in Duisburg. So sehen sie aus.

Vier Millionen Euro: Das bieten Luxus-Häuser in Duisburg

Erst vor wenigen Wochen wechselte eine Luxusvilla mit 21 Badezimmern, zwölf Schlafzimmern und einem riesigen Poolbereich im kalifornischen Bel Air für schlanke 94 Millionen US-Dollar – das sind rund 85 Millionen Euro – den Besitzer. Einen eigenen Pool haben auch die derzeit teuersten Anwesen im Duisburger Süden zu bieten, die gerade über verschiedene Internetportale zum Verkauf angeboten werden.

Ein heller, offener Wohnraum mit Blick auf den Außenpool, ein riesiger Duschbereich mit frei stehender Badewanne, bodentiefe Fenster, helle Räume: Vier Millionen Euro soll die exklusive Villa am Wambachsee in Wedau kosten. Auf einem über 1000 Quadratmetergroßem Grundstück, mit einer Betonmauer vor neugierigen Blicken geschützt, liegt das dreigeschossige Haus mit Dachterrasse, drei Stellplätzen und Seeblick. 2018 erbaut und erst vor kurzem fertig gestellt, sind die 562 Quadratmeter Wohnfläche, verteilt auf sieben Zimmer, hochmodern und exklusiv ausgestattet.

Über 500 Quadratmeter Wohnfläche hat diese Villa. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Schwimmteich, Whirlpool und 1000 Quadratmeter Grundstück

Ein Kamin im Badezimmer, ein 88 Quadratmeter großer Wohn- und Essbereich mit offener Küche, ein gepflegter Garten mit Schwimmteich und Whirlpool: In einer Top-Lage in Duisburg-Ungelsheim befindet sich das 2013 renovierte luxuriöse Einfamilienhaus. Die 317 Quadratmeter Wohnfläche auf einem knapp 1000 Quadratmeter großem Grundstück werden für 1.495.000 Euro angeboten.

Ebenfalls knapp unter 1.5 Millionen Euro ist der Preis für eine „exklusive Landhausvilla“ in Ungelsheim. 272 Quadratmeter Wohnfläche befinden sich auf einem 1000 Quadratmeter großen Grundstück. Für fast schon günstige 990.000 Euro soll ein 245 Quadratmeter großes Haus in Duisburg-Rahm einen neuen Besitzer finden. Das frei stehende Einfamilienhaus wurde 1993 errichtet.

Seit über zehn Jahren im Duisburger Süden tätig

Es sind vor allem die Lage und die Größe des Grundstücks, die den Preis ausmachen, weiß Lutz Rautenberg. „Gar nicht in erster Linie die Ausstattung. Wer sich Objekte auf 1000 Quadratmetern Grundstück leisten kann, sorgt im Anschluss für die passende Ausstattung.“ Der Düsseldorfer Immobilien-Makler mit Firmensitz auf der Königsallee ist seit über zehn Jahren auch im Duisburger Süden tätig. „Viele meiner Kollegen haben mich damals skeptisch beäugt, als ich auch Häuser in Duisburg angeboten habe“, sagt der 51-Jährige, der selbst aus dem Ruhrgebiet stammt. „Damals lag der Bodenrichtwert in Ungelsheim noch bei rund 200 Euro pro Quadratmeter. Heute, mehr als zehn Jahre später, liegt der Bodenpreis bei 500 Euro pro Quadratmeter.“

Vor allem die alt-eingewachsenen Grundstücke seien bei Käufern sehr beliebt. „Die Häuser, die in den 60er Jahren für Mannesmann-Führungskräfte erbaut wurden, sind nach heutigen Maßstäben zu klein. Wurden die Häuser bereits renoviert und vergrößert, steigt natürlich auch der Verkaufspreis“, sagt Lutz Rautenberg. „Die Preise liegen um die 1,5 Millionen Euro. Das gleiches Objekt in Kaiserswerth wird um die 50 Prozent höher veranschlagt als beispielsweise in Ungelsheim“, sagt Rautenberg.

In Ungelsheim steht dieses Haus für 1,5 Millionen Euro zum Verkauf. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

St. George’s School zieht internationale Interessenten

In den zurückliegenden Jahren hat der Immobilienmakler Veränderungen bei seinen Kunden festgestellt. „Die Duisburger Vorwahl war für viele früher schon ein Problem“, sagt Rautenberg. „Da habe ich den Interessenten erklärt, dass 0203 auch die Vorwahl für Düsseldorf-Angermund ist.“ Heute sei der Duisburger Süden auch für internationale Käufer interessant, die ihre Kinder zum Beispiel auf der St. George’s School haben. „Interessenten kommen aber sowohl aus Duisburg als auch aus Düsseldorf“, sagt der Makler. „Ich habe festgestellt, dass Menschen gerne in ihrem gewohnten Umfeld bleiben und sich dort nur verändern. Wenn man sich nicht wohl fühlt, zieht man ganz woanders hin.“