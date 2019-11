Polizeihund Fynn spürte die Vermisste in Duisburg-Vierlinden auf.

Vermisstensuche Vermisstensuche: Polizeihund spürt Frau (26) in Duisburg auf

Duisburg. Mit Hilfe des Personenspürhundes Fynn hat die Polizei Duisburg eine vermisste 26-Jährige gefunden. Hund nahm anhand eines Schuhs Witterung auf.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vermisstensuche: Polizeihund spürt Frau (26) in Duisburg auf

Polizeihund Flynn hat in Duisburg am Donnerstagabend in Duisburg-Vierlinden eine vermisste Frau aufgespürt. Ihr Freund hatte die 26-Jährige kurz zuvor als vermisst gemeldet.

Der sechsjährige Schäferhund nahm gemeinsam mit Hundeführer Sascha Mill mit Hilfe eines Schuhs der Vermissten die Witterung auf und machte sich dann am Walsumer Hafenbecken auf die Suche. Nach etwa 100 Metern lief der Spürhund zu einer eingezäunten Grünfläche, die direkt zum Wasser führt. Auf dieser Grünfläche spürte Fynn die junge Frau wenige Minuten später auf.

Vermisstensuche: Schuh für Polizeihund die „ideale Referenz“

„Der Schuh war für den Hund eine ideale Referenz, da er nah am Körper getragen wurde“, erklärte Polizeisprecherin Stefanie Bersin.