Tätersuche Unbekannter stiehlt 27-Jähriger in Duisburg die Handtasche

Duisburg. Die Polizei Duisburg sucht nach einem Handtaschendieb. Der Mann rempelte im Dellviertel eine 27-Jährige an und flüchtete mit seiner Beute.

Die Polizei sucht einen Unbekannten, der am Montag im Dellviertel einer 27-Jährigen die Handtasche gestohlen hat.

Der Dieb rempelte die Frau gegen 14.30 Uhr auf der Straße am Buchenbaum an, schnappte sich ihre Tasche und flüchtete. In der Handtasche befanden sich Bargeld, Ausweise und eine Kette.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Duisburg: Polizei nimmt Hinweise zu Taschendieb entgegen

Der Taschendieb ist laut Beschreibung 30 bis 35 Jahre alt und 1,80 bis 2 Meter groß. Er ist schlank, hat dunkle Haare und einen Dreitagebart. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt, eine dunkelblaue Jeans und weiße Sneaker.

Hinweise zu dem Mann nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 280 0 entgegen.