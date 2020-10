Die Polizei Duisburg wurde wegen eines Raubs in Marxloh alarmiert

Polizei Umhängetasche in Duisburg-Marxloh geraubt und geflüchtet

Duisburg Die Polizei Duisburg sucht einen Unbekannten, der in Marxloh einem 64-Jährigen die Umhängetasche entrissen hat und geflüchtet ist.

Ein unbekannter Täter hat nach Angaben der Polizei am Dienstag, 20. Oktober, gegen 18.10 Uhr einem 64-Jährigen die Umhängetasche auf der Karl-Marx-Straße in Duisburg-Marxloh entrissen. Der ältere Herr hatte gerade ein Einkaufszentrum verlassen. Der Täter flüchtete mit der Beute – einem braunen Portmonee, Bargeld und Ausweispapieren – in Richtung Roonstraße.

Die sucht nun den circa 25 Jahre alten Mann, der etwa 1,75 Meter groß ist und mit einem schwarzen Kapuzenpullover sowie einer schwarzen Jogginghose bekleidet war. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 2800 entgegen.