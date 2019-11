Down-Syndrom Trisomie 21: So ist das Leben mit einem Down-Syndrom-Kind

Duisburg. Schwangere fürchten sich vor der Diagnose „Down-Syndrom“. Wie fühlt es sich an, mit einem behinderten Kind zu leben? Eine Duisburgerin berichtet:

Eigentlich wollte Sabine Meyer gar nicht mehr schwanger werden. Aber trotz Verhütung wurde sie es doch. Mit 40 Jahren sollte die Duisburgerin zum dritten Mal das Mutterglück finden. In der 13. Schwangerschaftswoche wird bei einer Untersuchung dieses Glück auf eine harte Probe gestellt: Es wird ein Baby mit Down-Syndrom. Sie entscheidet sich für das Kind. Und so kam Sam vor 17 Monaten zur Welt. „Es ist das größte Glück, was man sich vorstellen kann.“