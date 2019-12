„Time to say goodbye“ für den Duisburger Thyssenkrupp-Chor

Wenn die Jubilaren-Vereinigung Thyssenkrupp ihr alljährliches Weihnachtskonzert veranstaltete, dann steht stets der werkseigene Männerchor im Mittelpunkt. Doch auch ihn hat nun das Schicksal vieler anderer traditioneller Chöre ereilt: Weil der Nachwuchs fehlt, verabschiedete sich der Chor im diesem Jahr in der Mercatorhalle von der großen Bühne. In Zukunft wird das Ensemble nur noch in kleinerem Rahmen auftreten.

Chorleiter Peter Stockschläder hat auch zum Abschied ein großes und abwechslungsreiches Programm, das über drei Stunden dauert, zusammengestellt und dazu weitere musikalische Gäste eingeladen. Der Thyssenkrupp-Chor bildet den Rahmen und das Fundament des Konzertes: Besonders die festlich-gefühlvollen Stücke werden von den verbliebenen 33 aktiven Chormitgliedern angestimmt: „Klänge der Freude“ von Edward Elgar macht den Anfang, und mit „Die Himmel rühmen“ wird das anstehende Beethoven-Jahr eingeläutet. Festlich wie eine Nationalhymne stimmen die Sänger „You raise me up“ an.

Bei „Time to say goodbye“ wird es besonders emotional in der Mercatorhalle

Chorleiter Peter Stockschläder hatte wieder abwechslungsreiches, mehr als dreistündiges Programm zusammengestellt. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Nach der Pause zeigt sich der Chor mit der „Petersburger Schlittenfahrt“ auch von seiner beschwingten Seite. Ein besonders emotionaler Moment ist das durch Andrea Bocelli bekannt gewordene „Time to say goodbye“. Da spürt man, dass eine lange Ära der Duisburger Musikgeschichte zu Ende geht.

Aus Gelsenkirchen sind die Swingfoniker zu Gast. Der von Lutz Peller geleitete Chor singt sein gesamtes Repertoire auswendig. In der Chor-Version von Bachs „Air“ gefallen die Soprane mit ihrem warmen und weichen Gesang. Ganz entspannt erklingt die weitgespannte Melodie. Rhythmisch auf den Punkt musiziert ist das gewitzte Händel-Medley „Angel sing glory“, das im Finale mit den berühmten „Halleluja“ auftrumpft.

Junge Stimmen begeistern mit Melodien aus „Hänsel und Gretel“

Da der Kinderchor am Rhein der Oper am Wochenende in zwei Vorstellungen von Puccinis „La Boheme“ auftritt, stehen nur vier junge Damen des Chores in der auf der Bühne der Mercatorhalle. Diese glänzen mit ihren jungen unverbrauchten Stimmen in einem Querschnitt durch Humperdincks Oper „Hänsel und Gretel“. Die Sängerinnen präsentieren sich stimmlich und darstellerisch selbstbewusst und zeigen dabei, dass sie dem Chor schon fast entwachsen sind und sich auch solistisch hören lassen können.

Mit Evelyn Ziegler und Thomas Peter sind zwei bewährte Solisten zu hören: Mit ihrem jugendfrischen Sopran singt Ziegler Händels „Tochter Zion“. Große Oper bietet sie mit dem „Ave Maria“ von Pietro Mascagni. Thomas Peter beeindruckt mit voluminösem Bass und übernimmt im Hänsel-und-Gretel-Querschnitt die Rolle des Vaters. Anfangs steht er zu weit vom Mikrophon entfernt, und da hört man, dass seine Stimme die Halle auch ohne Verstärkung füllt.

Die Jubilaren-Vereinigung Thyssenkrupp plant wieder ein großes Weihnachtskonzert

In Vertretung von Arbeitsdirektorin Dr. Sabine Maaßen würdigt im Samstagskonzert Anne Bicking den Chor: „Sie sind in den letzten 100 Jahren durch alle politischen Entwicklungen gegangen und haben viele Feiern des Unternehmens begleitet.“ Darüber hinaus habe der Chor das kulturelle Leben der Stadt bereichert. Bedauernd stellt sie aber fest: „Es wird immer schwieriger, junge Menschen für den Chorgesang zu begeistern.“

Im Programm des Konzertes, das von der Duisburger Sinfonietta spielfreudig begleitet wird, dürfen natürlich auch traditionelle deutsche Weihnachtslieder nicht fehlen, und zum Schluss vereinigen sich die Stimmen alle Mitwirkenden und des Publikums zu einem der beliebtesten Lieder: „O, du fröhliche“.

Auch wenn sich der Thyssenkrupp–Chor nun von den großen Weihnachtskonzerten verabschiedet hat, will die Jubilaren-Vereinigung im nächsten Jahr die traditionellen Konzerte wieder veranstalten, dann mit einem anderen Ensemble.