Duisburg. Die Ratsfraktionen haben im Kampf um das Thyssenkrupp-Grobblechwerk eine gemeinsame Resolution verabschiedet. Über 1000 Betroffene in Hüttenheim.

Die Fraktionen im Duisburger Stadtrat haben am Montagabend auf Initiative der SPD eine gemeinsame Resolution im Kampf um das Thyssenkrupp-Grobblechwerk verabschiedet: „Arbeitsplätze in Duisburg-Hüttenheim erhalten“.

Der Stadtrat stehe „solidarisch an der Seite der Beschäftigten und ihrer Familien“. Eine der Forderungen: „Statt Stellenabbau und Werkschließungen müssen richtungsweisende Investitionen erfolgen, um die Arbeitsplätze und die Zukunft der Stahlindustrie zu sichern.“ Ratsfrauen und -herren kritisierten die Fehlinvestitionen des Konzerns in Brasilien, verwiesen aber auch auf die Konkurrenz durch ausländischen Stahl, der wegen anderer Umwelt- und Sozialstandards viel billiger produziert wird, etwa in China.

Grobblechwerk Hüttenheim: Sören Link schlägt Merkel und Laschet „nationalen Stahlgipfel“ vor

Oberbürgermeister Sören Link erklärte dazu, er habe Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) geschrieben und einen „nationalen Stahlgipfel“ eingefordert, um die Bedingungen im internationalen Wettbewerb zu verbessern. Er begrüße es, dass die Thyssenkrupp-Steel-Führung nun einen „vernünftigen Verkaufsprozess ohne destruktiven Zeitdruck“ anstoßen wolle. Bürgermeister Erkan Kocalar (Die Linke) kritisierte, Ministerpräsident Laschet habe einen Brief des Hüttenheimer Betriebsrates bis heute unbeantwortet gelassen.

SPD-Ratsherr Werner von Häfen, langjähriger Betriebsratsvorsitzender des Grobblechwerkes, verwies darauf, dass über die 800 TKS-Angestellten hinaus mehr als 200 Beschäftigte von Fremdfirmen betroffen seien. Investitionen der Salzgitter AG in die Grobblechproduktion belegten deren Zukunftsfähigkeit, so von Häfen, „aber ein kaputtes Auto kann man nicht verkaufen“. Nun müssten „Investitionen und Solidarität helfen, Arbeitsplätze zu erhalten, die Duisburg sonst auf Dauer verloren gehen.“