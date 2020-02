„The Curve“: Nicht noch einmal in den Sand setzen

Eine Treppe, die seit Jahren nutzlos am Wasser steht, das gescheiterte „Eurogate“ und jetzt „The Curve“: Pleiten, Pech und für den Steuerzahler teure Pannen begleiten seit Jahren die Entwicklung des Filetgrundstückes an der Promenadentreppe im Innenhafen und sichern dem Millionen-Projekt einen Platz im Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes.

Es passt in die Geschichte dieser Endlos-Story, dass Oberbürgermeister Sören Link nun den Projektabbruch verkünden musste. Aber es ist der einzig richtige Schritt – angesichts von geschätzt etwa rund 14 Millionen Euro an Kosten für die Stadt, die für Erdarbeiten, Kampfmittelsuche und Bodenverdichtung anfallen könnten, und auf der anderen Seite die Weigerung des Investors ddp, eine Bauverpflichtung für „The Curve“ vertraglich einzugehen. Letzteres lässt doch sehr daran zweifeln, dass die „Developer“ ein ernsthaftes Interesse an der Realisierung des Leuchtturm-Projektes hatten.

Das ist schade, weil der sichelförmiger Bau mit 80 bis 100 Wohnungen, Hotel, Büros und Gastronomie Duisburg sicher gut zu Gesicht gestanden hätte. Es wäre ein Signal des städtebaulichen Aufbruchs gewesen. Aber eben nicht um jeden, und schon gar nicht um einen nicht kalkulierbaren Preis.

Die Stadt hat sich ihre Chance, einen neuen Investor zu suchen, teuer erkauft. Sie darf sie nicht noch einmal in den Sand setzen.