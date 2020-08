Teach First: Vier neue Bildungspaten für Duisburger Schulen

Nicole Becker ist ab August 2020 als Teach First-Fellow an der Gesamtschule Meiderich in Duisburg tätig

Duisburg. Zur Unterstützung von Jugendlichen engagieren sich an Duisburger Schulen vier neue Fellows der Bildungsorganisation Teach First.

Zur Unterstützung von Schülern engagieren sich Hochschulabsolventen zwei Jahre lang für die Bildungsorganisation Teach First Deutschland als „Fellows“ an Schulen. Neun der Schulpaten sind in Duisburg eingesetzt, für vier von ihnen ist am Mittwoch der erste Schultag.

Jugendlichen helfen bei der Suche nach dem eigenen Weg

„Ich möchte junge Menschen dabei unterstützen, auf sich selbst und ihre eigenen Fähigkeiten zu vertrauen und ihnen dabei helfen ihren eigenen Weg zu finden”, sagt Nicole Becker. Sie beginnt an der Gesamtschule Meiderich, wo sie ihre Vorgängerin ablöst. Anika Desch beginnt an der Justus-von-Liebig-Sekundarschule in Hamborn, wo nach einem Jahr Pause erneut ein Fellow stationiert ist. Bis Sommer 2019 war auch an der Gesamtschule Walsum ein Teach-First-Fellow im Einsatz, nun beginnt Nadia Mostafa dort ihre Arbeit. Einen fliegenden Wechsel mit ihrem Vorgänger an der Heinrich-Heine-Gesamtschule in Rheinhausen vollzieht Susanne Maria Böcker.

Bildungserfolg hängt vom Elternhaus ab

Mehr Chancengerechtigkeit im Bildungssystem ist das Ziel von Teach First Deutschland, das die Fellows hauptsächlich an Brennpunktschulen einsetzt. „Der Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen hängt immer noch stark vom Einkommen und Bildungsgrad der Eltern“, betont Raya Bolduan von Teach First. „Die Schulschließungen in den vergangenen Monaten haben vor allem Kinder und Jugendliche in sozial herausforderndem Umfeld stark getroffen. Nicht alle konnten dabei auf die Unterstützung ihrer Eltern zählen und digitale Möglichkeiten nutzen.“ Auch das Schuljahr 2020/21 werde neue Herausforderungen mit sich bringen: „Gerade deshalb ist es wichtig, Schülerinnen und Schüler zu unterstützen.“