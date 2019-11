Neudorf. Die Schüler des Gertrud-Bäumer-Berufskollegs studieren eine Choreographie ein und wollen an einem Wettbewerb teilnehmen. Ein Probenbesuch.

Tanz-Projekt begeistert Berufsschüler und stärkt Wir-Gefühl

Aus den Boxen wummert ein Medley aus Lady Gaga und Beyoncé Knowles. Die angehenden Abiturienten des Gertrud-Bäumer-Berufskollegs schütteln ihre Schultern, strecken die Arme und spreizen die Finger. „Jazz-Hand - ein bisschen betonter“, sagt Ljalja Horn-Ivanisenko. Die Sportlehrerin arbeitet in ihrer Freizeit als ehrenamtliche Choreografin. Auch ihre Kollegin Vera Kottenstedde tanzt in ihrer Freizeit. „Da haben sich zwei gefunden. Wir sind dankbar, dass wir so engagierte Lehrerinnen haben, die so etwas Schönes auf die Beine stellen“, betont Schulleiterin Ruth Gesing.

Die Wahl des Bühnen-Outfits

Einige der Schülerinnen haben bereits tänzerische Vorerfahrung. Bis zum Wettbewerb stehen noch einige Proben an. Foto: Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Die Elftklässler – mehrheitlich sind es Frauen – absolvieren ihr Abitur mit dem Schwerpunkt Gesundheit oder Erziehung. Es geht darum, ein Gemeinschaftsgefühl aufzubauen und an einem Projekt zu arbeiten. Tänzer denken nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit den Füßen“, weiß Ljalja Horn-Ivanisenko aus Erfahrung. Im nächsten Jahr sollen die jungen Erwachsenen an einem Wettbewerb teilnehmen.

„Am Anfang waren wir alle etwas verwundert, aber jetzt macht es sogar richtig Spaß“, findet Leon Wolffram. Der 16-Jährige ist Teil der Gruppe drei – ober er später mit auf der Bühne stehen wird, steht allerdings noch nicht fest. „Wir gehen aber alle mit zu dem Wettbewerb und unterstützen uns“, sagt Liann Finke. Der 17-Jährigen macht das Projekt Spaß. Ihre Mitschülerin Kim Wassermann schaut heute zu. „Das ist mal eine ganz neue Perspektive. Es ist natürlich ungewohnt, dass man sich so lange mit so einem Projekt beschäftigt. Einige können aber richtig gut tanzen, weil sie schon im Verein sind“, erklärt Kim Wassermann. Sie macht sich schon Gedanken, wie das Bühnen-Outfit aussehen soll. Die wichtigste Frage lautet: Kleider mit oder ohne Glitzer? Das Styling wird dann darauf abgestimmt.

Nach den Weihnachtsferien beginnt die heiße Phase

„Für uns ist der Jazz-Dance-Wettbewerb ein Test. Wenn das gut ankommt und den Schülern Spaß macht, könnte es sein, dass wir das nochmal wiederholen“, plant Erik Schneider, Bereichsleiter am Gertrud-Bäumer-Berufskolleg schon einmal vor. Nach den Weihnachtsferien beginnt die heiße Phase. „Die eine oder andere Sonderprobe werden wir danach auch noch einlegen“, so Vera Kottenstedde. Den Schülerinnen gefällt’s.