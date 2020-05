Vogelschutz an Duisburger Hochspannungsleitung montiert

Spektakulärer Einsatz in luftiger Höhe: Vogelschutzmarkierungen wurden vom Hubschrauber aus an dem Erdseil befestigt.

Duisburg-Mündelheim. 75 Vogelschutzmarkierungen wurden am Mittwoch, 20. Mai, von einem Hubschrauber aus am neuen Erdseil in Duisburg über den Rhein montiert.

Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat am Mittwoch, 20 Mai, an der Rheinquerung der Hochspannungsleitung zwischen Duisburg-Mündelheim und Krefeld 75 Vogelschutzmarkierungen angebracht. Die Markierungen wurden vom Hubschrauber aus am Erdseil montiert.

Erdseil war am 11. Februar gerissen

Für die Arbeiten an dem Erdseil wurden die Arbeiter gut gesichert. Foto: Amprion

Das Erdungskabel der Hochspannungsleitung befindet sich auf der Spitze der Freileitungsmasten. Es dient dem Blitzschutz der Stromleitungen. Die Arbeiten dauerten knapp drei Stunden. Amprion setzt an potenziellen Gefahrenpunkten des Leitungsnetzes Vogelschutzmarkierungen an den Erdseilen ein. So können Vögel die Seile früher erkennen und das Kollisionsrisiko mit der Freileitung wird verringert. Studien zeigen, so Amprion, dass aufgrund der Vogelschutzmarkierungen das Kollisionsrisiko um bis zu 90 Prozent sinkt.

Mehrere Reparaturversuche

Das Erdseil auf der Leitung zwischen Duisburg und Krefeld war am 11. Februar während des Sturms Sabine gerissen.

Das Kabel hing noch längere Zeit vom Strommast auf der Krefelder Rheinseite herunter in den Rhein. Es wurde von Amprion gesichert. Weil am Kabel mit Luft gefüllte Flugwarnkugeln befestigt waren, schwammt es teilweise an der Wasseroberfläche. Am 4. April hatte Amprion das Erdseil im zweiten Versuch repariert und für die Schifffahrt notwendige Radarreflektoren angebracht. Jetzt folgte die Montage der Vogelschutzmarkierungen.