Süd-Weihnachtsmärkte: Duisburger Lokalkolorit und Glühwein

Weihnachtsmärkte über Weihnachtsmärkte. Die schönste Zeit des Jahres ist spätestens jetzt auch im Duisburger Süden angekommen, denn auch an diesem Wochenende gab es wieder einige Stadtteil-Weihnachtsmärkte. Im und um den Steinhof in Huckingen feierten die Huckinger Schützen mit einer riesigen Auswahl an Kunsthandwerk, und um den Zwiebelturm in Rahm luden die Schützen des Stadtteils schon zum vierten Mal zum „Weihnachtsmarkt am Zwiebelturm“ ein. Geboten wurde bei beiden Märkten kulinarisches und schönes, in Rahm gab es sogar eine clevere, multifunktionale Erfindung zu bestaunen.

Beim Weihnachtsmarkt in Huckingen decken sich die Duisburger mit dem wichtigsten Weihnachtsuntensiel ein

Der ganze Stolz des Stadtteils: Der Zwiebelturm von St. Hubertus in Rahm ist der einzige seiner Art in ganz Duisburg. Foto: Katja Burgsmüller

Die paar Regentropfen des frühen Morgens haben sich gerade verzogen, genau rechtzeitig für den Weihnachtsmarkt in und um den Steinhof. Auf dem Parkplatz warten die Kinder ungeduldig darauf, dass die Bimmelbahn endlich ihre nächste Runde durch den Stadtteil dreht, die Eltern lassen sich derweil Pulled Pork, Glühwein und Bratwürste schmecken. Und weil nicht nur wir Menschen im Winter gerne im Warmen sitzen, können sich die Gäste gleich neben der Bimmelbahn über Nistkästen für Vögel und Fledermäuse informieren – und vielleicht gleich selbst einen erstehen.

Vor allem kaufen die Besucher aber eines: Tannenbäume. Rund um den Steinhof schleppen die Duisburger den immergrünen Baum durch Huckingen, wie alle Erlöse des Weihnachtsmarkts geht auch das Geld aus dem Tannenbaumverkauf an das Kinder- und Jugendhospiz St. Raphael.

Viel Lokalkolorit im Duisburger Steinhof

Drinnen wird der Besucher von der weihnachtlichen Stimmung fast erschlagen. Kunsthandwerksstände soweit das Auge reicht, besonders im Trend scheint in diesem Jahr allerhand Schönes aus Beton zu sein, egal ob Schmuck oder „Betontücher“ die professionell bepflanzt sind. Gleich neben der Bühne des großen Saals, die heute als kleines Café fungiert, hat sich der Huckinger Bürgerverein niedergelassen und präsentiert – natürlich – die neueste Ausgabe seines Heimatbuchs.

Beim Bürgerverein gibt es außerdem kleine Heftchen über „Huckinger Originale“. Auch der Tagungsraum und das Turmzimmer sind bis auf den letzten Quadratmeter voll mit Kunsthandwerkern, im Turmzimmer können die Besucher allerhand Duisburg-Merchandise erstehen, zum Beispiel riesige Fotodrucke von „Tiger & Turtle“ bei Nacht. „Hier gefällt’s uns besser als in der Stadt“, erklären Beate und Dirk, „es ist nicht so voll und fühlt sich irgendwie familiärer an.“

Duisburg-Zubehör und eine clevere Erfindung in Rahm

Diese Pfadfinder brachten auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt in Rahm das Stadtteil-Merchandise an den Mann: Elisa Eborz, Uli Bartkowiak, Gery Schmitz, und Daniela Künze (v.l.). Foto: Simon Kieser / FUNKE Foto Services

Duisburger Stadtpatrioten kommen auch auf dem Rahmer Weihnachtsmarkt auf ihre Kosten, die Tassen und T-Shirts mit dem stilisierten „Rahm“-Schriftzug werden in einer eigenen Bude verkauft. Neben allerhand Gegrilltem, einer Krippenausstellung und regelmäßigen Chorkonzerten konnten die Besucher bei Sandra Matuschek aus Moers sogenannte „Leseknochen“ entdecken. „Die kann man sich in den Rücken legen, auf den Bauch oder auf die Knie“, erklärt Matuschek, „so liest es sich im Bett viel angenehmer. Das flauschige Lesezubehör näht die Moerserin übrigens selbst.