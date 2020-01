Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

KöMi: Eine Süd-Instanz

Dietrich Köhler-Miggel war vor seiner Zeit als Pfarrer Starkstromelektriker und Ingenieur. Zum Geistlichen wurde er, weil er in seinem ursprünglichen Beruf keinen Arbeitsplatz fand.

Von Anfang an war „KöMi“ im Duisburger Süden verwurzelt: In Wanheimerort geboren und in Großenbaum aufgewachsen, kam er 1991 als Pfarrer nach Buchholz.

In seinen 28 Jahren in der Trinitatis-Gemeinde hat er rund 700 Kinder getauft, 500 Konfirmanden begleitet und 100 Paare getraut.