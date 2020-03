Sprachlos waren am Samstag Vormittag (21. März) die Mitarbeiter der Aldi-Filiale in Großenbaum an der Großenbaumer Allee. Kunden hatten ein großes Plakat geschrieben und sich darauf für den Einsatz und die starken Nerven der Mitarbeiter der Filiale bedankt.

„Danke, dass Sie den Laden am Laufen halten“, steht auf dem gelben Plakat, dass für alle sichtbar an der Scheibe klebt. „Großenbaum ist froh und dankbar, sich hier versorgen zu können und nicht hamstern oder hungern zu müssen. Wir wünschen Ihnen starke Nerven und Gesundheit.“ Nach zehn Jahren sei ein Mitarbeiter der Filiale zum ersten Mal sprachlos gewesen, schreibt er auf Facebook. „Danke dafür. Das ganze Team hat sich riesig gefreut und es hat uns noch mehr motiviert.“

Abstandshalter auf dem Boden, Security-Mitarbeiter vor den Kassen

„Hier läuft es wirklich gut“, sagt eine Kunden, die sich gerade von der neuen Sicherheitskraft im Kassenbereich an die richtige Kasse zuweisen lässt. „In den vergangenen Tagen standen hier nur Schilder am Kassenband, auf denen stand, dass die Kunden Abstand halten sollen. Das haben viele übersehen“, sagt die Kundin, die nur ein paar Teile in ihrem Einkaufswagen hat. Auf dem Boden in den Gängen vor den Kassen sind Abstandshalter aufgeklebt. Die Regale – Abgesehen von Toilettenpapier und Küchenrolle – werden von den Mitarbeitern immer wieder aufgefüllt. „Hier finde ich alles, was ich brauche. Bis auf Toilettenpapier“, sagt die Kundin mit einem Grinsen im Gesicht.