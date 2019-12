Duisburg: HKM-Azubis gestalten Bilder zum Thema „Respekt“

Zwei Hände, die aufeinander zu kommen, der Slogan „Love is Love“, die Symbole der drei Geschlechter weiblich, männlich und divers und eine Menschenkette: Das sind nur einige der Motive, die die Auszubildenden von HKM zum Thema „Respekt bei HKM“ auf Leinwand gebracht haben.

Regelmäßig zum Start in die Ausbildung gibt es bei den Hüttenwerken Krupp Mannesmann eine Einführungswoche für die neuen Azubis. In diesem Jahr stand das Thema Respekt im Fokus – Respekt in der Arbeitswelt, im Umgang miteinander, Respekt den unterschiedlichen Religionen gegenüber, Respekt gegenüber Frauen, die in Männerberufen tätig sind, das Thema Rechtsextremismus. „Wir haben den Azubis verschiedene Themenfelder vorgestellt, mit denen sie sich in kleinen Teams auseinander setzen sollten“, sagt Stefan Schulte ter Hardt. Herausgekommen sind sechs verschiedene Kunstwerke, die jetzt vorgestellt wurden.

Zum ersten mal ein künstlerischer Teil in der Einführungswoche

Der Coach und Künstler gestaltet schon seit vielen Jahren die Einführungswoche der Azubis. In diesem Jahr hat er aber zum ersten Mal seine künstlerischen Fähigkeiten mit in das Unternehmen gebracht. Und er ist begeistert. „Die Azubis haben wirklich ganz tolle Ideen gehabt, die sie gemeinsam umgesetzt haben. Angefangen von der Farbgebung des Hintergrunds bis zur Aussage.“

Ein wichtiger Punkt bei der künstlerischen Gestaltung war es, dass sich die knapp 70 Azubis – darunter sind nur drei Frauen – mit den Themen beschäftigt und auch darüber gesprochen haben. „Es ist im allgemeinen ja nicht so üblich, dass jeder offen mit noch fremden Kollegen über seinen Glauben oder zum Beispiel über die unterschiedlichen sexuellen Ausrichtungen spricht“, sagt Stefan Schulte ter Hardt. „Es hat auch keinerlei Vorbehalte gegeben, als wir den Azubis erklärt haben, dass wir Bilder malen wollen. Es war wirklich ein tolles Projekt.“

Thema Respekt wurde ganz bewusst gewählt

Ausschlaggebend für die Themenwahl ist der respektvolle Umgang zwischen den HKM-Mitarbeitern im speziellen und den Menschen im Allgemeinen. „Es hat wohl auch bei HKM eine Werteverletzung im respektvollen Umgang einiger Auszubildenden in den vergangenen Azubi-Jahrgängen gegeben. Das sollte zum Anlass genommen werden, das Thema Respekt noch einmal allen ins Bewusstsein zu rufen“, sagt Schute ter Hardt.

Künstler Stefan Schulte ter Hardt hat mit den Azubis von HKM unter dem großen Oberbegriff „Respekt“ künstlerisch Themen aufgearbeitet. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Parallel zu den Azubis hat auch der Künstler an einem Werk gearbeitet, dass zusammen mit den Werken der Auszubildenden in der HKM-Lehrwerkstatt für drei Monate beheimatet ist. Das Wort „Respekt“ steht in weißen Buchstaben auf einem mehrfarbigen Hintergrund, der in mehreren Arbeitsgängen mit ganz unterschiedlichen Materialien wie Sprühfarben, Granitstrukturfarben oder gespachtelten Acrylfarben gestaltet wurde.

„Ihr seid jetzt alle Teil einer Ausstellung“, sagt Stefan Schule ter Hardt bei der Präsentation der Werke. 25 seiner Bilder gehen ein Jahr lang bundesweit auf Reisen. „Die Bilder werden an Orten gezeigt, an denen sich Menschen begegnen und Zugangspunkte zur Stille erzeugen. So wie hier in den Räumen der Lehrwerkstatt bei HKM.“