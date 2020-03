Die Visitenkarten sind noch im Druck. Kein Wunder, denn Claudia Finke ist ja erst seit Januar als neue Leiterin des „Buchholzer Fensters“ im Amt. Zum Jahresbeginn hat sie die Nachfolge von Christine Jansky angetreten, die seit der Gründung Anfang der 1990er-Jahre Ansprechpartnerin für Pflegebedürftige und deren Angehörige war.

Die Beratungsstelle im Seniorenzentrum Altenbrucher Damm läuft unter der Trägerschaft des Evangelischen Christopheruswerks. „Nicht nur aus Buchholz wenden sich Ratsuchende an uns, das geht auch über den Stadtteil hinaus“, erläutert die 52-Jährige. Der Arbeitsplatz am Sittardsberg ist ihr nicht unbekannt. Bevor sie die neue Aufgabe als Leiterin des „Fensters“ übernommen hat, war sie seit 2004 als Wohnbereichsleiterin in der Seniorenwohnanlage tätig und dort vorwiegend mit Demenzkranken befasst.

Ausbildung zur Gerontopsychologin

Die Sozialdienst-Expertin hat immer schon gerne mit Menschen gearbeitet, davon viele Jahre mit ganz jungen in einem Kindergarten. „Das hat mir auch sehr viel Freude bereitet, ich wollte aber bis zum Ende meines Berufslebens nicht nur mit kleinen Kindern arbeiten“, erläuterte Finke ihren Anspruch. Die Qualifikation für die Arbeit mit älteren Menschen hat sie durch eine zusätzliche Ausbildung zur Gerontopsychologin erworben. Zu tun gab es in den ersten Wochen im neuen Job reichlich. „Der Beratungsbedarf ist schon sehr groß“, hat die neue Leiterin in der kurzen Zeit festgestellt. Dabei geht es auch darum, welche Hilfe Menschen angeboten werden kann, die trotz vielfältiger Einschränkungen gerne weiter daheim leben möchten. „Es gibt viele Möglichkeiten der Unterstützung“, weiß die Beratungsstellenleiterin. Das kann die Vermittlung einer Haushaltshilfe, das Erledigen von Einkäufen, aber auch die Mithilfe bei der Beantragung eines Pflegegrades sein.

Die Bedürfnisse des Einzelnen sind dabei durchaus unterschiedlich. Claudia Finke: „Manche haben den Wunsch, möglichst lange selbstständig zu leben und andere möchten lieber einen Heimplatz.“ Rat suchen aber nicht nur die betroffenen Senioren selbst, sondern auch deren Angehörige. Da kann die Sicht auf das, was zu tun ist, schon mal unterschiedlich sein: „Man muss da sensibel vorgehen, um die beste Lösung für alle zu finden.“

Neuer Hospiz-Dienst ist in Planung

Wichtig ist der in der evangelischen Gemeindearbeit fest verwurzelten Wedauerin der monatliche Gesprächskreis für Menschen, die demenzkranke Angehörige betreuen: „Das ist eine gute Sache, da kann man sich mit anderen austauschen und einfach mal alles rauslassen, was einen bedrückt.“ Besonders viel Freude bereitet ihr der zweimal im Monat stattfindende Treff im hauseigenen Café Röschen. Dort treffen sich Menschen mit Demenz und deren Angehörige zu Kaffee und Kuchen, dabei stehen Rätselrunden auf dem Programm, es wird gespielt und gemeinsam gesungen. Da trifft es sich gut, dass Claudia Finke als Hobby-Musikantin ab und an ihre Gitarre oder ihre Veeh-Harfe zum Einsatz bringen kann.

Auf die neue Leiterin des „Buchholzer Fensters“ wartet aber nach der Einarbeitung noch eine weitere Aufgabe: „Wir haben die Absicht, hier in absehbarer Zeit einen Hospiz-Dienst einzurichten und unser Arbeitsfeld zu erweitern.“ Aber erst einmal muss Claudia Finke sich in ihren neuen Tätigkeitsbereich „reinwuseln“, um den Betroffenen noch besser mit Rat und Tat zur Seite stehen zu können.