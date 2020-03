Duisburg-Süd. An fünf Straßen im Süden müssen Autofahrer künftig langsamer fahren, vor allem vor Kindergärten und Seniorenheimen. Eine Änderung gilt schon.

Im Duisburger Süden gibt es demnächst fünf neue Stellen, an denen Autofahrer nur noch Tempo 30 fahren dürfen statt wie bisher 50 Stundenkilometer. Die neuen Geschwindigkeitsbegrenzungen werden an Straßen ausgewiesen, an denen Kindergärten oder Seniorenheime liegen. Eine Tempoänderung ist schon umgesetzt worden:

- Bereits in der vergangenen Woche wurde auf dem Altenbrucher Damm ein Tempo-30-Abschnitt eingerichtet, und zwar im Bereich des Kindergartens, Altenbrucher Damm 72. Dadurch soll der Straßenraum in diesem Bereich während der Öffnungszeiten des Kindergartens vor allem für die Kinder sicherer werden. Das Tempolimit von 30 km/h gilt hier daher von 7 bis 17 Uhr.

- Ebenfalls auf dem Altenbrucher Damm wird der Bereich zwischen der Straße Am Spick und dem Sittardsberg von der Geschwindigkeit her auf 30 km/h reduziert. Hier gilt der entsprechende Schutz dem dort ansässigen Seniorenheim.

- Auf der Straße Beim Knevelshof gibt es schon seit einigen Jahren eine kurze Tempo-30-Strecke. Sie wird nun verlängert, so dass sie auch den Bereich des Kindergartens umfasst.

Zwei neue Tempolimits auf der Düsseldorfer Landstraße in Duisburg

- Auf der Düsseldorfer Landstraße werden Autofahrer demnächst an zwei neuen Stellen Schildern mit dem Tempolimit 30 begegnen: zum einen zwischen der Shell-Tankstelle und dem Sittardsberg; dort befinden sich ein Kindergarten und ein Seniorenheim. Zum anderen in Höhe der Albertus-Magnus-Straße: Auch hier befindet sich ein Kindergarten.

Die Stadt weist darauf hin, dass ein Tempolimit von 30 km/h vor Kindergärten in der Regel für die Tagesstunden von 7 bis 17 Uhr gilt. Anders ist das vor Seniorenheimen: Hier gilt die Geschwindigkeitsbegrenzung rund um die Uhr. 24 Stunden am Tag gilt Tempo 30 daher künftig auch an der Düsseldorfer Landstraße: Hier sind Altenheim und Kindergarten im selben Gebäudekomplex untergebracht.