Duisburg-Süd. Not macht erfinderisch: Diese Läden im Duisburger Süden bringen ihre Waren bis vor die Haustür. Von Kinderschuhen bis zu Grillfleisch.

Trotz der Einschränkungen durch den Coronavirus sind im Duisburger Süden weiterhin etliche Einzelhändler für ihre Kunden da – obwohl ihre Geschäfte teilweise geschlossen sind. Besonders groß sind die Einkaufs- und Bestellmöglichkeiten an der Münchener Straße in Buchholz; aber auch Huckinger Geschäfte warten mit kreativen Lösungen auf.

Händler liefern neben trendigen Klamotten auch Wein und das passende Buch

Täglich präsentiert Lauras Lädchen an der Münchener Straße 21 angesagte und neue Kleidungsstücke über Facebook, Instagram und WhatsApp. Da der Laden geschlossen ist, werden Kunden telefonisch, per Videotelefonat, Mail und Internetkanäle beraten oder Kleidungsstücke individuell vorgeführt. Bestellte Produkte werden kostenlos und persönlich ausgeliefert; nach Absprache wird eine Auswahl an Kleidungsstücken mitgebracht und eine Beratung kann durch das Fenster erfolgen.

Weinliebhaber können sich nach wie vor an RheinWein Duisburg, Münchener Straße 64a, wenden. Die Weinhandlung in Buchholz hat geöffnet und ihre Öffnungszeiten sogar ausgeweitet. Vor Ort einzukaufen ist aber nicht notwendig, da Bestellungen kostenlos am selben Tag ausgeliefert werden. Im Sortiment: über 300 Weine aus der ganzen Welt, Feinkost, Öle und Essig. Kunden können sich telefonisch beraten lassen und Liefermodalitäten klären.

Beratung gibt es telefonisch von der Buchhandlung „Was ihr wollt“. Foto: Jill Abanico / FUNKE Foto Services

Für Nachschub an Lesestoff sorgt die Buchhandlung „Was ihr wollt“ an der Münchener Straße 53. Die Buchhandlung berät telefonisch und stellt mit einer Hotline sicher, dass jederzeit eine Mitarbeiterin bereitsteht. Bestellungen – per Telefon, Mail und über den Online-Shop – werden im Duisburger Süden innerhalb von zwei Tagen persönlich und kostenlos ausgeliefert; nach Absprache auch in andere Stadtteile.

Kinderfüße kommen auch nicht zu kurz – ebenso wie Kaffee

Das Kinder-Schuhgeschäft Tausendfüssler, Münchener Straße 33, hat ebenfalls geschlossen und bietet daher Informationen über Kinderschuhe via Facebook und Instagram an. Über diese Kanäle erfahren Kunden auch, zu welchen Zeiten Inhaberin Simone Stemmler telefonisch erreichbar ist. Sie berät Kunden telefonisch und per Mail und bietet ein kontaktloses Abholen vor dem Laden an.

Der Kinderschuhladen Penschek bietet ein Kinderschuh-Taxi an. Foto: BAUER, Dirk / WAZ FotoPool

Ein Kinderschuh-Taxi bietet das Kinderschuhgeschäft Penschek, Düsseldorfer Landstraße 253, in Huckingen. Auf Facebook wird genau erklärt, die die Kinderfüße gemessen werden sollen. Ein Foto der aktuellen Schuhe, die gemessene Größe und das Schuhmodell per Mail an info@kinderschuhe-penschek.de und der Inhaber schnürt ein individuelles Schuhpaket zur Auswahl.

Kräftige Aromen bietet die Kaffeerösterei „Röstcult“ an der Münchener Straße 55 weiterhin zum Mitnehmen an. Im Ladenlokal können Kaffeepakete – bestehend aus vor Ort gerösteten Kaffeebohnen – abgeholt werden. Der Ausschankbetrieb ist vorübergehend eingestellt und Kunden müssen einzeln eintreten und sollen nach Möglichkeit mit Karte zahlen. Zudem werden im näheren Umfeld Bestellungen – nach Absprache – persönlich ausgeliefert. Ein Versand ist ebenfalls möglich. Bestellungen sind telefonisch, per Mail sowie Facebook und Instagram möglich.

Grillzubehör und „Lifestyle-Produkte“

Saucen und Dips gibt es nach Absprache weiterhin in der BBQ-Company. Foto: Stephan Eickershoff / FUNKE Foto Services

Die BBQ-Company an der Düsseldorfer Landstraße 286 in Huckingen öffnet ihr Geschäft für Kunden nach Absprache. Das Sortiment reicht von Grills über Grillzubehör bis hin zu Fleisch, Saucen und Gewürzen. Darüber hinaus ist ein Lieferservice eingerichtet. Bestellungen werden telefonisch und per Mail entgegengenommen. Ab einem Bestellwert von 30 Euro wird – nach Vorkasse – mittwochs und freitags zwischen 14 und 16 Uhr kostenlos im Umkreis von 20 Kilometern ausgeliefert.

Mit einem virtuellen Einkaufserlebnis lockt das Huckinger Möbel- und Einrichtungshaus Yoh-art an der Düsseldorfer Landstraße 415. Über einen Livestream können Kunden weiterhin durch den Laden stöbern und sich beraten lassen. Darüber hinaus wird telefonisch sowie über viele weitere Plattformen – etwa Whatsapp, Skype oder Zoom – beraten. Über die Facebook-Seite werden regelmäßig die neuesten Lifestyle-Produkte vorgestellt und über den Livestream informiert.