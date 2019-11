Restaurant „Sawadi“ in Duisburg feiert 25-jähriges Jubiläum

In der Küche duftet es nach Curry und frisch gebrutzeltem Rindfleisch in Soße: Vor 25 Jahren eröffneten Wannchat und Michael Willig ihr erstes Thai-Restaurant an der Mülheimer Straße. Die beiden hatten sich einige Jahre zuvor in Duisburg kennen und lieben gelernt. Wannchat Willig, die aus dem Norden Thailands stammt und gelernte Köchin ist, suchte eine Beschäftigung. 1993 eröffnete „Sawadi“, was übersetzt so viel bedeutet wie „Willkommen“.

„Wir wollten die Duisburger Speisekarte ergänzen. Die meisten kannten bis dahin nur Döner und Currywurst. Thailändische Küche ist leicht und schmackhaft“, erinnert sich Michael Willig. Er arbeitet bei Thyssen, und kannte „bis dato nur den Schärfegrad von Löwensenf.“ Seine Frau, die bereits in Thailand in der Gastronomie gearbeitet hat, entwickelte die Speisekarte. Zu den Hauptgerichten gehören Currys, pfannengerührte Nudeln und wechselnde Speisen, stets zubereitet nach Originalrezept. „Anfangs haben wir gedacht, dass wir nicht so scharf würzen sollten, damit wir die Duisburger nicht überfordern, aber wir wurden positiv überrascht. Es gibt viele, die gerne scharf essen und sogar nachwürzen“, erklärt Michael Willig. Gewürze und Zutaten kauften sie bei einem Asia-Laden in Neudorf ein – Anfang der 1990er Jahre gab es noch nicht so eine Auswahl wie heute.

„Sticky Reis“ zum Jubiläum

Eine Besonderheit ist die Nummer 25, „Jupp Spezial“. Das Gericht ist dem Musiker Jupp Götz gewidmet. „Er kam anfangs regelmäßig und wollte Nudeln mit süß-saurer Soße, Gemüse und Sojasprossen haben“, erinnert sich der Chef. Offenbar haben sie ihm geschmeckt, denn es folgten immer wieder Personen, die vor der Theke standen und orderten: „Wir wollen das gleiche wie Jupp.“ So entstand Jupp Spezial. Jupp Götz ist übrigens in Duisburger Restaurants bekannt – zuletzt hatte die Krümelküche ein Sandwich nach ihm benannt, weil er sie zum Start unterstützte.

Zwischendurch haben die Willigs auch mal ein Restaurant betrieben, sich dann aber wieder auf den Standort an der Mülheimer Straße konzentriert und diesen vergrößert. „Die Neudorfer und Duissern kommen gerne zu uns, aber mittlerwEin eile auch viele Gäste von außerhalb“, freut sich Wannchat Willig. Zwar bestellen noch viele zum Mitnehmen, aber es gibt auch immer mehr Besucher, die vor Ort essen. „Vor drei Jahren haben wir umgebaut, weil der benachbarte Kiosk leer war. Der Hausbesitzer hat dann ermöglicht, dass wir die Fläche dazu bekommen.“ Zusätzlich wurde ein Party-Service aufgebaut.

Das Jubiläum soll natürlich gefeiert werden, auch mit dem Team, das überwiegend aus thailändischen Mitarbeitern besteht. „Es wird immer mal wieder Angebote und Speisen geben, die sonst nicht auf der Karte stehen“, verspricht Michael Willig. Lachsfiletbällchen zum Beispiel. Oder den typischen Sticky Reis mit Mango – Klebreis mit Früchten.