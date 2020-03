Stadtwerke Duisburg: E-Ladesäulen vor dem Rathaus

Duisburg. Die Stadtwerke Duisburg haben vor dem Rathaus am Burgplatz E-Ladesäulen mit insgesamt 18 Ladepunkten für Elektrofahrzeuge in Betrieb genommen.

Die Stadtwerke Duisburg haben gemeinsam mit der Stadt Duisburg neue Ladesäulen mit insgesamt 18 Ladepunkten am Burgplatz als öffentliche Ladeinfrastruktur in Betrieb genommen. Pro Ladepunkt können Elektrofahrzeuge nun mit einer Leistung von bis zu 22 Kilowatt (kW) ihre Batteriespeicher aufladen. „Die Anlagen entsprechen dem neuesten Stand der Technik und den aktuellen Anforderungen des Mess- und Eichrechts“, betont der Energieversorger.

„Wir brauchen in Duisburg ein dichtes Netz aus Ladesäulen, um den Menschen den Umstieg auf ein E-Fahrzeug zu erleichtern und dadurch Emissionen zu reduzieren“, erklärt Oberbürgermeister Sören Link. „Gut zugängliche öffentliche Ladepunkte sind ein wichtiger Baustein des vom Rat der Stadt beschlossenen Green City Plans Duisburg. Am Rathaus haben künftig nicht nur alle Bürger der Stadt die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge zu laden, wir nutzen die Ladesäulen auch für unsere Dienstfahrzeuge.

Maximale Standzeit zum Laden: Drei Stunden

„Elektromobilität ist ein wichtiger Baustein, die CO-Emissionen in der Stadt nachhaltig und effektiv zu senken. Die Energiewende vor Ort kann nur gelingen, wenn wir sie aktiv angehen und den Bürgern die Möglichkeit geben, sie mitzugestalten und mitzuerleben. Als der lokale Energieversorger für Duisburg erweitern wir unsere Ladeinfrastruktur stetig und über das gesamte Stadtgebiet. Hier an zentraler Stelle in der City schaffen wir für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung aber natürlich auch für alle Bürger eine attraktive Möglichkeit, Elektrofahrzeuge während des Einkaufs oder für einen Zeitraum von drei Stunden während der Arbeit schnell und unkompliziert zu laden. Zudem haben wir erst vor kurzem drei neue Standorte in Hochemmerich, Ruhrort und Hamborn in Betrieb genommen“, erklärt Andreas Gutschek, Vorstand Infrastruktur / Digitalisierung bei den Stadtwerken.

Stadtwerke gehören zum Ladenetz-Verbund

Das Unternehmen schafft nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in allen Stadtbezirken Möglichkeiten, Elektrofahrzeuge zu laden. Die Ladesäulen der Stadtwerke Duisburg sind an den Verbund ladenetz.de angeschlossen, zu dem rund 210 Anbieter von Ladeinfrastruktur gehören. Darüber hinaus gibt es viele weitere Partner, die über ein Roaming-Verfahren eine Zahlung akzeptieren. Insgesamt stellen sie rund 5.000 Ladepunkte in ganz Deutschland zur Verfügung.

Kunden der Stadtwerke Duisburg können mit einer entsprechenden ladenetz.de-Karte an diesen Säulen ihr Elektroauto laden. Viele der Ladesäulen sind ebenfalls mit der einfachen ladepay-Technologie ausgerüstet, die einen Ladevorgang über das Smartphone bequem und unkompliziert möglich macht. Die Stadtwerke Duisburg betreiben im Stadtgebiet an neun Standorten 22 Ladepunkte.

Neue Säulen auch in den Stadtteilen

Kürzlich sind folgende Anlagen in Betrieb gegangen: Marktplatz Hochemmerich (2 Ladepunkte), Dr. Hammacher-Straße (Vinckeplatz gegenüber Haniel, 2 Ladepunkte) und Duisburger Straße (Parkplatz vor dem Amtsgericht Hamborn (2 Ladepunkte); Bungertstraße (4 Ladepunkte); Innenhafen, Philosophenweg (2 Ladepunkte); Rathaus, Burgplatz (2 Ladepunkte); Stadthaus, Friedrich-Albert-Lange-Platz (2 Ladepunkte); MSV, Margaretenstraße (2 Ladepunkte); Landhaus Milser, Zur Sandmühle (4 Ladepunkte). Aktuell befinden sich sechs Ladepunkte an drei weiteren Standorten im Stadtgebiet in der Umsetzung.

Energieberater beantworten Fragen zur Fahrzeugauswahl

Alle momentan betriebsbereiten Ladesäulen der Stadtwerke Duisburg sind im Internet übrigens unter https://lademap.ladenetz.de/ zu finden. Die Energieberater der Stadtwerke Duisburg AG stehen Interessierten bei allen Fragen rund um die Elektromobilität von der Fahrzeugauswahl bis zur heimischen Lade-Wallbox samt passendem Stromtarif zur Verfügung, 0203/604 1111. Weitere Informationen gibt es auch im Internet: https://www.stadtwerke-duisburg.de/emob-p