Stadtteil-Check Duisburg: 10.000 Teilnehmer und Endspurt

Beim Stadtteil-Check für Duisburg können die Bewohnerinnen und Bewohner ihren Stadtteil in 13 Kategorien mit Schulnoten bewerten.

Duisburg. Endspurt beim Stadtteil-Check: Am Freitagabend, 31. Januar, beenden wir unsere Umfrage. Über 10.000 Teilnehmer haben Ihr Viertel bewertet.

Endspurt beim Stadtteil-Check: Am Freitagabend, 31. Januar, beenden wir unsere Umfrage zum Leben in den Duisburger Vierteln. Seit Anfang Januar haben mehr als 10.000 Teilnehmer ihren Duisburger Stadtteil mit Zeugnisnoten von „sehr gut“ bis „ungenügend“ in 13 Kategorien bewertet.

Ab März präsentiert die Duisburger Lokalredaktion die Umfrageergebnisse des Stadtteil-Checks online und in der gedruckten Ausgabe.

Die Fragen des Stadtteil-Checks können Sie hier in fünf Minuten beantworten. Wer möchte, kann sich zudem an einem Gewinnspiel beteiligen, bei dem Jahreskarten für den Zoo Duisburg und 20 Lieferungen von je fünf Kisten Mineralwasser (Schloss Quelle) verlost werden. Alle Infos zum Stadtteil-Check lesen Sie hier.

Das sind die Stadtteil-Check-Fragen:

• Wie beurteilen Sie die Sicherheit in Ihrem Stadtteil?

• Wie bewerten Sie den Einsatz von Kommunalpolitikern und Stadtverwaltung für Ihren Stadtteil?

• Wie beurteilen Sie die Sauberkeit in Ihrem Stadtteil?

• Wie bewerten Sie den Nahverkehr in Ihrem Stadtteil?

• An die Autofahrer: Wie ist die Parkplatzsituation in Ihrem Stadtteil?

• Wie beurteilen Sie die medizinische Versorgung in Ihrem Stadtteil?

• Wie beurteilen Sie die in Ihrme Stadtteil?

• Vergeben Sie eine Schulnote für die Kinderfreundlichkeit in Ihrem Stadtteil.

• Vergeben Sie eine Schulnote für die Einkaufsmöglichkeiten in Ihrem Stadtteil.

• Wie ist das gastronomische Angebot in Ihrem Stadtteil?

• Wie beurteilen Sie das Freizeit- und Naherholungsangebot in Ihrem Stadtteil?

• Vergeben Sie eine Schulnote für das Gemeinschaftsgefühl in Ihrem Stadtteil?

• Wie gerne leben Sie in Ihrem Stadtteil? Welche Gesamtnote geben Sie Ihrem Stadtteil?