Duisburg. Darum fragt die Stadtelternschaft EDuS auf einem „Wunschzettel“ die Duisburger Eltern, wo der Schuh in den Schulen am meisten drückt.

Bei ihrer jährlichen Mitgliederversammlung hat die Stadtelternschaft (EDuS) einen „Wunschzettel“ für die Entwicklung der Duisburger Schulen auf den Weg gebracht. Alle Eltern von Kinder an Grund- und weiterführenden Schulen sind nun aufgerufen, ihn zu ergänzen. „Am Ende des Jahres werden wir die Ergebnisse auswerten und daraus ein Forderungspapier für Politik und Schulverwaltung erstellen“, erklärt Melanie Maurer, Beisitzerin im EDuS-Vorstand, die Aktion.

Der EDuS-Vorstand ist entschieden, die Probleme in der Stadt – Lehrermangel, Raumnot und unzureichende Ausstattung sind die dringendsten – konstruktiv anzugehen. „Es bringt doch nichts, wenn wir uns gegenseitig im Frust ertränken“, findet Melanie Maurer, „Politik und Verwaltung, Lehrer, Schüler und Eltern haben doch die gleichen Ziele: junge Menschen, die selbstbestimmt, gebildet und engagiert ihren Abschluss machen und sich anschließend kompetent, motiviert und verantwortungsvoll den Herausforderungen des Berufs- und Familienalltags stellen. “ Das sei eine gute Voraussetzung, um gute Lösungen anzustreben.

Ausstellung zu „Schulneubauten in NRW“

Bereits am Ende der Jahresversammlung im Berufskolleg an der Carstanjenstraße war am Ende eine „gute Fee“ erschienen, um die Eltern in die Welt der Wunscherfüllung zu entführen. Zuvor hatten sie sich für die Formulierung ihrer Wünsche von der Ausstellung „Schulneubauten in NRW“ inspirieren lassen. Außerdem konnten sie sich mit dem EDuS-Vorstand darüber austauschen, wo der Schuh drückt. Wenig überraschend: Kleinere Klassen, mehr Lehrer, gut ausgestattete Fachräume, beschleunigter digitaler Ausbau und mehr Tempo bei den Sanierungen der maroden Schulgebäude.

„Veränderung ist nötig und möglich, wenn alle in diesem Boot an einem Strang ziehen, und dazu ist es wichtig zu wissen, was den Duisburger Eltern, Lehrern und Schülern besonders wichtig ist“, sagt Melanie Maurer. Die Stadtelternschaft sehe sich in ihrer Vermittlerrolle in der Verantwortung, diesen Dialog zu fördern, darum habe sie ihre „Weihnachtsaktion“ gestartet. „Schreiben Sie Wunschzettel“, fordert Maurer alle Duisburger Eltern auf.

Den Wunschzettel gibt’s online auf www.edus.schule. Kontakt zur Stadtelternschaft per E-Mail: info@edus.schule; Facebook: Elternschaft Duisburger Schulen - EDuS.