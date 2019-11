Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadt dementiert: Aktuell keine Notgruppen

Die Stadt dementiert die Berichte von Eltern über Notgruppen. „Aktuell gibt es keine Notgruppen. Die Personalausfälle sind nicht einem grundsätzlichen Personalmangel geschuldet, sondern der derzeitigen Erkältungswelle“, so ein Stadtsprecher am Freitag. Es habe bislang keine einzige Kita-Schließung gegeben: „Eine Reduzierung von Angeboten erfolgt nur in ganz seltenen Ausnahmefällen.“

Mit derzeit 906 Vollzeitstellen sei es „gut gelungen“, dem Stellensoll in den 79 städtischen Kitas zu entsprechen, erklärt die Stadt. Zum 30. September seien lediglich 2,4 Prozent der Stellen, nämlich 22 von 906, unbesetzt gewesen. Das entspreche einer „unterdurchschnittlicher Fluktuationsunterbesetzung“. Bis Jahresende sollen zehn Beschäftigte aus Elternzeit zurückkehren.

Insgesamt beschäftigt die Stadt in ihren Kitas 1.151 pädagogische Mitarbeiter/innen. 48 Mitarbeiter/innen arbeiten als Springer/innen für kurzzeitige Vertretungen in Urlaubs- und Krankheitsfällen (maximal bis zu fünf Wochen) und werden im gesamten Stadtgebiet eingesetzt, erklärt die Verwaltung.