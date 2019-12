Duisburg. Die Duisburger SPD-Bundestagsabgeordneten Bärbel Bas und Mahmut Özdemir unterstützten den Kampf der Thyssenkrupp-Belegschaft um die Standorte.

SPD-Abgeordnete solidarisieren sich mit Stahl-Belegschaften

Die Duisburger SPD-Bundestagsabgeordneten Bärbel Bas und Mahmut Özdemir haben sich mit den SPD-Bundestagsabgeordneten aus den 20 größten Stahlstandorten Deutschlands zusammengeschlossen, um gemeinsam für den Erhalt der Standorte und der Arbeitsplätze zu kämpfen.

„Wir wollen gemeinsam deutlich machen, dass unsere Stahlstandorte dann eine Zukunft haben, wenn Politik, Beschäftigte und vor allem auch die Unternehmen zum Erhalt der Standorte zusammenarbeiten“, so die beiden Duisburger Abgeordneten vor der Kundgebung der IG Metall, die am Dienstag, 3. Dezember, um 11.55 Uhr unter dem Motto „Es ist fünf vor zwölf“ vor der Hauptverwaltung von Thyssenkrupp Steel in Bruckhausen beginnt.

Dort wollen Bärbel Bas und Mahmut Özdemir an der Seite der Stahlarbeiter auf die Straße gehen. Die Bundestagsabgeordneten aus den 20 größten Stahlstandorten haben vereinbart, die Zukunft der deutschen Stahlindustrie beim SPD-Bundesparteitag, der am 6. Dezember beginnt, mit einer gemeinsamen Resolution auf die Tagesordnung zu bringen.

Investitionen zum Erhalt der Standorte

„Wir sind bereit, die Betriebe zu unterstützen, die Forschung voranzutreiben, notwendige Investitionen zu unterstützen und Arbeitsplätze zu sichern“, erklärt Bärbel Bas. „Wir erwarten aber auch, dass sich die Unternehmen zum Stahlstandort Deutschland bekennen und ihrerseits notwendige Investitionen zum Erhalt der Standorte tätigen. Die Unternehmen tragen eine große Verantwortung. Wir erwarten, dass die Unternehmen sich ihrer Verantwortung gegenüber der Belegschaft bewusst sind und mit den Betriebsräten zusammenarbeiten. An erster Stelle steht für uns der Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen.“

Mahmut Özdemir ergänzt: „Wir wollen, dass keine Region auf der Strecke bleibt. Eine zukunftsfähige Stahlindustrie sichert auch in Zukunft gute und mitbestimmte Arbeitsplätze.“ Die Stahlindustrie müsse natürlich klimafreundlicher werden. „Klimaschutz kann aber nicht heißen, dass wir aus der Stahlproduktion aussteigen und dafür Stahl importieren, der mit mehr CO2-Emissionen produziert wurde.“

Effizienz der Stahlindustrie setzt Maßstäbe in Europa

Der Klimawandel dürfe nicht auf dem Rücken der Beschäftigten bewältigt werden, so Özdemir: „Das Kuppelgas aus dem Hochofen und der Kokerei in Marxloh-Schwelgern verstromen wir im Kraftwerk in Laar für die Eigenbedarfe. Von der Bedeutung für Fernwärme ganz zu schweigen. Solange uns das in Europa keiner mit dieser Effizienz nachmacht, setzen wir den Maßstab und wollen weiter an Innovationen tüfteln, um den Kindern und Enkeln der Beschäftigten die Arbeitsplätze von morgen und übermorgen zu bereiten.“